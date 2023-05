Ataque russo com foguete atinge hospital na Ucrânia, deixando dois mortos

Um ataque da Rússia com um foguete matou pelo menos duas pessoas em um hospital na cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia, segundo autoridades. Outras 23 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças.

Dos feridos, 21 estão hospitalizados e três em estado grave. O governador regional, Serhiy Lysak, informou que dois meninos de 3 e 6 anos cada também estavam entre as vítimas.

A rocket attack on a polyclinic in the city of Dnipro.

As of now, one person has died and 15 have been injured.

— Igor Lachenkov (@igorlachenkov) May 26, 2023