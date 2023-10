Ataque russo atinge loja e deixa 49 mortos no nordeste da Ucrânia

Atualizado em 5 out 2023, 10h45 - Publicado em 5 out 2023, 10h41

5 out 2023

Um ataque com mísseis da Rússia deixou pelo menos 49 mortos, incluindo um menino de seis anos, em uma aldeia na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, nesta quinta-feira, 5.

O governador da região de Kharkiv, Oleh Synehubov, disse que um café e uma loja foram atingidos por volta das 13h15 (7h15 em Brasília) na vila de Hroza, que fica no distrito de Kupyansk. Segundo ele, muitos civis estavam lá no momento do ataque.

No aplicativo de mensagens Telegram, autoridades locais postaram imagens de equipes de resgate escalando escombros fumegantes, bem como uma fila de corpos no chão, ao lado de lajes de concreto e metal retorcido.

Andriy Yermak, porta-voz do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também informou que pelo menos seis pessoas ficaram feridas na investida.

“Um míssil russo atingiu um objeto civil na vila de Hroza, distrito de Kupiansk. [Além dos mortos], há também 6 feridos, incluindo uma jovem. As operações de resgate estão em andamento”, disse ele.

Zelensky, que participava de uma cúpula com líderes europeus na Espanha no momento da notícia, disse que “o terror russo deve ser detido”.

“Agora estamos conversando com os líderes europeus, em particular, sobre o fortalecimento da nossa defesa aérea, sobre o fortalecimento dos nossos soldados, sobre dar proteção ao nosso país contra o terror”, afirmou em uma postagem no aplicativo de mensagens Telegram.

Mais cedo, a força aérea da Ucrânia disse que as defesas do país interceptaram 24 de 29 drones iraniano que a Rússia lançou nas regiões do sul de Odesa, Mykolaiv e Kirovohrad. Andriy Raykovych, chefe da administração regional de Kirovohrad, disse que infraestruturas vitais na região foram atingidas e serviços de emergência foram mobilizados para extinguir um incêndio. Segundo ele, não houve vítimas.

