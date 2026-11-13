Ataque russo atinge hospital no centro de Kiev e deixa três pessoas feridas

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Um ataque russo atingiu o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia da Ucrânia, em Kiev, ferindo três pessoas. O incidente ocorre em meio a restrições no sistema de satélites Starshield, que afetam a defesa ucraniana, e intensas movimentações diplomáticas com propostas de concessões territoriais. A Europa busca maior autonomia na segurança regional.

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Um ataque promovido pela Rússia atingiu o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia da Ucrânia, localizado no centro de Kiev e próximo a embaixadas de países ocidentais, ferindo três pessoas por volta das 3h locais. O impacto do drone atingiu o segundo andar do hospital e um prédio do século XIX no bairro de Shevchenkivskyi, estilhaçando janelas da Academia Nacional de Artes e de edifícios próximos.

Segundo uma testemunha, a forte explosão ocorreu enquanto os pacientes dormiam, o que provocou pânico geral. “Por pouco o bombardeio não atingiu alguém”, disse. Diante da fumaça e dos danos causados ao edifício, trinta pacientes foram conduzidos em segurança para fora do local e os atendimentos médicos foram temporariamente suspensos.

O ataque ocorreu logo após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarar que restrições de velocidade impostas ao sistema de satélites Starlink — operado pela SpaceX de Elon Musk e supervisionado pelo Pentágono — prejudicaram a capacidade defensiva ucraniana de abater drones inimigos. O mandatário destacou que essa limitação técnica impediu que os sistemas interceptores atingissem a velocidade necessária, permitindo o avanço de missões aéreas russas.

Ao mesmo tempo, a Rússia afirmou ter abatido quase 1.200 drones ucranianos e relatou pelo menos quatro mortes na região de Volgogrado.

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Recentemente, as forças russas também intensificaram os ataques contra usinas de energia, trens e pontes na Ucrânia. As investidas noturnas contra a infraestrutura energética provocaram cortes de eletricidade em doze regiões ucranianas — Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhia, Zhytomyr, Kiev, Mykolaiv, Odesa, Rivne, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi e Chernihiv –, dificultando os trabalhos de reparo de emergência e sendo classificadas por Kiev como uma campanha de terror destinada a forçar a rendição do país.

Negociações

A Casa Branca não apresentou explicações sobre a razão de o serviço ter sido restringido pela segunda vez. O novo bombardeio coincide com intensas movimentações diplomáticas nas quais o governo Donald Trump, que media as conversas, aparenta pressionar Zelensky a fazer concessões territoriais ao presidente russo, Vladimir Putin. Nesse contexto, os enviados Jared Kushner e Steve Witkoff se reuniram com Putin em Moscou; nesta sexta devem chegar a Dublin para informar o líder ucraniano sobre o teor das conversas, após rodadas de negociações trilaterais em Abu Dhabi.

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Nas tratativas diplomáticas, os negociadores do Kremlin exigem que a Ucrânia entregue quatro províncias, incluindo áreas não conquistadas pelas tropas russas, e pedem um novo esquema de segurança que force a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a retornar ao seu posicionamento anterior a 1997 — antes da adesão dos países do leste europeu à aliança.

Apesar de Moscou se opor ao envolvimento de países europeus nas negociações, Kushner declarou na quinta-feira que eles serão incluídos nas próximas etapas. O presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou que a Europa precisa participar ativamente e definir sua própria segurança, argumentando que o apoio militar e financeiro dos Estados Unidos a Kiev chegou ao fim.

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“Sem os europeus, não há apoio para a Ucrânia”, disse ele. “No fim das contas, seremos nós, como europeus, que definiremos e decidiremos sobre nossa segurança futura.”