Ataque russo a teatro deixou 300 mortos, dizem autoridades ucranianas

O conselho municipal da cidade ucraniana de Mariupol afirmou nesta sexta-feira, 26, com base em relatos de testemunhas, que cerca de 300 pessoas morreram em um ataque da Rússia contra um teatro da cidade há nove dias.

O prédio era usado como um dos principais abrigos da cidade, mas foi atingido em 16 de março. Autoridades ucranianas afirmam que havia entre 800 a 1.300 pessoas no local. Nenhum jornalista consegue trabalhar de forma independente dentro dos limites da cidade há pelo menos uma semana.

“Infelizmente, começamos o dia com notícias ruins”, afirmou o conselho municipal em seu canal no Telegram. “Há informações, com base em testemunhas, que cerca de 300 pessoas morreram no Teatro de Drama de Mariupol como resultado de um bombardeio”.

#Mariupol, #Ukraine.#Russian occupants do not allow Security Service of Ukraine to rescue people from rubble of Mariupol Drama Theater, which they first deliberately bombed & now are impeding rescue operations by opening constant fire.

Inhumanity of Russian troops has no limits.

Imagens aéreas feitas antes do ataque mostravam a palavra em russo para “crianças” pintada do lado de fora do prédio do teatro, na entrada e nos fundos.

Nesta semana, depois ficar sitiada por dias, a cidade foi invadida por tropas russas, um dia após um pedido de rendição ser recusado.

A situação de Mariupol, com cerca de 400.000 habitantes antes da guerra, é a mais grave do ponto de vista humanitário desde o início do conflito, em 24 de fevereiro. Autoridades ucranianas estimam que centenas de milhares de moradores estejam presos sob bombardeios e sem acesso a comida, água, energia elétrica e aquecimento.

A metrópole é alvo central na guerra de Vladimir Putin na Ucrânia – fornecendo uma ligação terrestre entre as forças russas na Crimeia, a sudoeste, e territórios controlados pela Rússia ao norte e leste.

De acordo com a organização internacional Human Rights Watch, mais de 200.000 pessoas seguem presas na cidade em uma condição descrita como uma “paisagem infernal congelante, repleta de cadáveres e prédios destruídos”.

Na última segunda, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, acusou a Rússia de praticar “um verdadeiro ato de genocídio contra a cidade ucraniana de Mariupol”, destacando que o Exército russo matou “150 crianças ucranianas e destruiu mais de 400 escolas e creches”, além de 110 hospitais, e aniquilou “milhares e milhares de civis”.

que foi ignorado por Kiev. O comando militar do Kremlin alertou as autoridades em Mariupol que eles tinham até as 5h de 21 de março para responder a oito páginas de demandas. Além dos ataques a civis, a Ucrânia acusa Moscou de bloquear as vias de acesso para que comboios de suprimentos possam entrar na cidade, algo que o Kremlin nega. Na última segunda-feira, a Rússia emitiu um ultimato para que Mariupol se rendesse,. O comando militar do Kremlin alertou as autoridades em Mariupol que eles tinham até as 5h de 21 de março para responder a oito páginas de demandas.