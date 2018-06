Ataque nos EUA foi “direcionado” contra jornal Capital Gazette

zoom_out_map 1 /6 Policiais e equipes de resgate são vistos na frente do jornal Capital Gazette, em Annapolis, no estado americano de Maryland, após tiroteio deixar mortos e feridos - 28/06/2018 (Alex Wroblewski/Getty Images/AFP)

O ataque desta quinta-feira (28) na cidade de Annapolis, nos Estados Unidos, foi “direcionado” contra o jornal Capital Gazette, afirmou a polícia local. O atirador matou cinco pessoas e deixou outras duas feridas.

Segundo o chefe da polícia, William Krampf, o jornal recebeu diversas ameaças pelas suas redes sociais. Os investigadores ainda não confirmaram quem são os autores das mensagens intimidadoras.

Algumas dessas ameaças foram feitas nesta quinta-feira, antes do ataque.

Os oficiais não deram detalhes sobre a identidade do atirador ou sobre seus motivos para abrir fogo contra os funcionários do jornal, mas afirmaram que ele está sendo interrogado.

Mais cedo, a polícia já havia confirmado que se tratava de um homem caucasiano armado com fuzil ou escopeta e que, aparentemente, agiu sozinho.

As 107 pessoas que estavam no edifício do Capital Gazette foram retiradas pela polícia, que faz buscas no local e nos prédios próximos. Um explosivo foi encontrado no local, mas logo desativado.

Um repórter do jornal, Phil Davis, fez no Twitter um relato arrepiante de como o “atirador disparou através de uma porta de vidro na redação contra vários funcionários”.

“Não há nada mais terrível do que ouvir disparos contra várias pessoas, enquanto você está debaixo de uma mesa de escritório e ouve o atirador recarregar”, relatou Davis.

O jornal pertence ao grupo Baltimore Sun e tem sua sede no Condado Anne Arundel, em Maryland. Agentes do escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e explosivos (ATF, em inglês) estão colaborando com a polícia de Anne Arundel nas investigações.

Embora os motivos do ataque ainda não estejam claros, o ato reavivou as lembranças de um incidente ocorrido em 2015 em Roanoke, na Virgínia, no qual dois jornalistas foram assassinados durante uma transmissão ao vivo de um canal local de TV.