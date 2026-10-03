Ataque israelense que mirava líder do Hamas deixa 5 mortos em Gaza
Quatro mulheres e um jovem estão entre as vítimas fatais do bombardeio
O exército de Israel lançou neste sábado, 3, um ataque aéreo que, segundo as autoridades, mirava Ali al-Amudi, um dos principais líderes do Hamas. O bombardeiro deixou ao menos cinco palestinos mortos, e o comando militar não informou se Al-Amudi foi atingido.
Cinco corpos e vários feridos foram levados ao hospital ao amanhecer, após o bombardeio no bairro de Rimal, na zona oeste da cidade, informou à AFP um responsável do complexo médico Al Shifa. Ele detalhou que as cinco vítimas eram duas mulheres e suas respectivas filhas, além de um jovem.
(Com AFP)