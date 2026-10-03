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Mundo

Ataque israelense que mirava líder do Hamas deixa 5 mortos em Gaza

Quatro mulheres e um jovem estão entre as vítimas fatais do bombardeio

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 18h25
Mulher de hijab e vestido vinho caminha descalça sobre escombros de um prédio destruído, com elevador ao fundo e fios expostos
Bombardeio: prédio foi atingido por mísseis israelenses (Foto por OMAR AL-QATTAA/AFP)
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O exército de Israel lançou neste sábado, 3, um ataque aéreo que, segundo as autoridades, mirava Ali al-Amudi, um dos principais líderes do Hamas. O bombardeiro deixou ao menos cinco palestinos mortos, e o comando militar não informou se Al-Amudi foi atingido.

De acordo com as forças armadas israelenses, o ataque foi realizado “enquanto o terrorista se encontrava em um apartamento” utilizado pelo Hamas. O local foi atingido por dois mísseis, o que provocou um incêndio e “danos significativos”, declarou à AFP Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil palestina.

Cinco corpos e vários feridos foram levados ao hospital ao amanhecer, após o bombardeio no bairro de Rimal, na zona oeste da cidade, informou à AFP um responsável do complexo médico Al Shifa. Ele detalhou que as cinco vítimas eram duas mulheres e suas respectivas filhas, além de um jovem.

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(Com AFP)

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