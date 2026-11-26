Ataque israelense mata vice-ministro da Educação de Gaza
Exército de Israel afirmou que Khaled Abu Nada era responsável por administrar os bancos e o sistema de investimentos do Hamas
O vice-ministro da Educação de Gaza e diretor financeiro do Hamas, Khaled Abu Nada, e sua esposa foram mortos em um bombardeio israelense na madrugada desta quinta-feira, 26, em Deir al Balah, no centro do enclave palestino.
O Ministério da Educação, administrado pelo Hamas, condenou a morte de Abu Nada e denunciou o que classificou como um “ataque sistemático” de Israel ao sistema de ensino palestino, mesmo durante o cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025.
Em um comunicado, o Exército israelense afirmou que Abu Nada “era responsável por administrar os bancos e o sistema de investimentos do Hamas”, acrescentando que “ele destinou recursos a atividades terroristas e ao reforço das forças” do grupo palestino.
Também nesta quinta, três pessoas morreram em outros ataques israelenses com drones contra o campo de refugiados de Al Shati, a oeste da Cidade de Gaza, segundo autoridades do território palestino.
A morte de Abu Nada ocorreu um dia após outro bombardeio israelense matar o coronel Mohammed Majid Abu al-Ouf, diretor do serviço de segurança interna do Hamas no norte da Faixa de Gaza, além de sua esposa e suas duas filhas de 13 e 15 anos. O ataque atingiu o apartamento da família no campo de refugiados de Al-Shati, a oeste da Cidade de Gaza, segundo autoridades do território palestino e equipes de emergência.
De acordo com o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal, outras 12 pessoas ficaram feridas no ataque. O hospital Al-Shifa confirmou à agência de notícias AFP o recebimento dos quatro corpos, e o Exército israelense afirmou que o alvo da ofensiva era um “terrorista do Hamas”.
Cessar-fogo frágil
Os ataques acontecem mais de um ano após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que se acusam mutuamente de violar a trégua alcançada em 10 de outubro de 2025. Os outros termos do acordo mediado pelos Estados Unidos, como o desarmamento dos combatentes e a retirada das forças israelenses de Gaza, nunca começaram a ser implementados.
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Segundo um balanço da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pelas Nações Unidas, mais de 1. 600 palestinos morreram desde o início do cessar-fogo. No mesmo período, o Exército israelense informou a morte de sete soldados e um trabalhador civil.
Em comunicado, o Hamas pediu a intervenção imediata dos países garantidores do cessar-fogo para pressionar Israel a cumprir o acordo.