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Ataques israelenses deixam 12 mortos em Gaza, incluindo família de seis pessoas

Forças de Defesa de Israel afirmam que alvo da operação era um integrante do Hamas; ONU alerta para intensificação de onfensiva no enclave

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 15h15 | Atualizado em 21 jul 2026, 15h15
Membros de uma família palestina realizam cerimônia de sepultamento dos palestinos que morreram depois que um ataque aéreo israelense que teve como alvo um apartamento residencial no bairro de Sabra, na cidade de Gaza, em 21 de julho de 2026.
Membros de uma família palestina realizam cerimônia de sepultamento dos palestinos que morreram depois que um ataque aéreo israelense que teve como alvo um apartamento residencial no bairro de Sabra, na cidade de Gaza, em 21 de julho de 2026.  (OMAR AL-QATTAA/AFP)
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Ataques israelenses deixam 12 mortos em Gaza, incluindo família de seis pessoas Priorizar nos meus resultados Google

Três ataques israelenses mataram uma dúzia de pessoas na Faixa de Gaza nesta terça-feira, 21, incluindo um casal e seus quatro filhos, de acordo com médicos locais.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o apartamento da família no bairro de al-Sabra, na cidade de Gaza, em chamas após ser atingido durante a noite. De acordo com familiares, morreram Firas al-Masri, sua esposa, Salsabeel, e os quatro filhos do casal: Faryal, Salma, Amira e Naim.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram que o alvo da operação era um integrante do Hamas e disseram que estão investigando o caso.

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Horas depois, um novo ataque aéreo contra uma residência na área de al-Samar, no centro da Cidade de Gaza, matou outras quatro pessoas, segundo médicos citados pela imprensa palestina. Em um terceiro golpe, dois palestinos morreram após um drone atingir um veículo na região de al-Zahra, ao sul da cidade. O Exército israelense ainda não comentou esses dois ataques.

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Intensificação dos ataques

Também nesta terça-feira, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos denunciou a “intensificação” dos ataques israelenses contra o território palestino. Entre os dias 13 e 20 de julho, ao menos 57 palestinos, incluindo seis crianças e oito mulheres, morreram em ofensivas contra edifícios residenciais, um acampamento de deslocados e outras áreas densamente povoadas.

Nove meses após o anúncio do cessar-fogo , “ainda não há nenhum lugar seguro para os palestinos em Gaza”, destacou o porta-voz do Alto Comissariado, Thameen Al-Kheetan, em Genebra.

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Nos últimos dias, o Exército israelense disse ter realizado uma série de ataques na Faixa de Gaza contra vários membros do Hamas e da Jihad Islâmica, supostamente envolvidos no ataque de 7 de outubro de 2023 ou na manutenção de reféns israelenses no enclave. Pelo menos 1.144 palestinos morreram desde a entrada em vigor do cessar-fogo em outubro do ano passado, segundo o Ministério da Saúde palestino. 

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