Ataques israelenses deixam 12 mortos em Gaza, incluindo família de seis pessoas

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Ataques israelenses matam uma dúzia de pessoas em Gaza, incluindo um casal e seus quatro filhos. Israel alega ter mirado um membro do Hamas e investiga. A ONU denuncia a “intensificação” dos ataques, com 57 palestinos mortos em uma semana, e reitera que não há lugar seguro na Faixa de Gaza.

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Três ataques israelenses mataram uma dúzia de pessoas na Faixa de Gaza nesta terça-feira, 21, incluindo um casal e seus quatro filhos, de acordo com médicos locais.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o apartamento da família no bairro de al-Sabra, na cidade de Gaza, em chamas após ser atingido durante a noite. De acordo com familiares, morreram Firas al-Masri, sua esposa, Salsabeel, e os quatro filhos do casal: Faryal, Salma, Amira e Naim.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram que o alvo da operação era um integrante do Hamas e disseram que estão investigando o caso.

Horas depois, um novo ataque aéreo contra uma residência na área de al-Samar, no centro da Cidade de Gaza, matou outras quatro pessoas, segundo médicos citados pela imprensa palestina. Em um terceiro golpe, dois palestinos morreram após um drone atingir um veículo na região de al-Zahra, ao sul da cidade. O Exército israelense ainda não comentou esses dois ataques.

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Intensificação dos ataques

Também nesta terça-feira, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos denunciou a “intensificação” dos ataques israelenses contra o território palestino. Entre os dias 13 e 20 de julho, ao menos 57 palestinos, incluindo seis crianças e oito mulheres, morreram em ofensivas contra edifícios residenciais, um acampamento de deslocados e outras áreas densamente povoadas.

Nove meses após o anúncio do cessar-fogo , “ainda não há nenhum lugar seguro para os palestinos em Gaza”, destacou o porta-voz do Alto Comissariado, Thameen Al-Kheetan, em Genebra.

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Nos últimos dias, o Exército israelense disse ter realizado uma série de ataques na Faixa de Gaza contra vários membros do Hamas e da Jihad Islâmica, supostamente envolvidos no ataque de 7 de outubro de 2023 ou na manutenção de reféns israelenses no enclave. Pelo menos 1.144 palestinos morreram desde a entrada em vigor do cessar-fogo em outubro do ano passado, segundo o Ministério da Saúde palestino.