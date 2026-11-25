Um ataque israelense nesta quarta-feira, 25, matou o coronel Mohammed Majid Abu al-Ouf, diretor do serviço de segurança interna do Hamas no norte da Faixa de Gaza, além de sua esposa e suas duas filhas de 13 e 15 anos. O bombardeio atingiu o apartamento da família no campo de refugiados de Al-Shati, a oeste da Cidade de Gaza, segundo autoridades do território palestino e equipes de emergência.

De acordo com o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal, outras 12 pessoas ficaram feridas no ataque. O hospital Al-Shifa confirmou à agência de notícias AFP o recebimento dos quatro corpos, e o Exército israelense afirmou que o alvo da ofensiva era um “terrorista do Hamas”.

O Ministério do Interior de Gaza, por sua vez, descreveu as mortes como um “massacre horrendo, perpetrado pelas forças de ocupação israelenses ao bombardearem a residência [da família] no campo de refugiados de Shati”, na Cidade de Gaza, acrescentando que o ataque faz parte de “tentativas contínuas de minar o aparato de segurança na Faixa de Gaza, em um esforço para semear o caos na sociedade palestina”.

A morte de Abu al-Ouf ocorreu menos de 24 horas depois de outro ataque israelense matar Naim Abu Nahal, chefe do serviço de segurança interna do Hamas. Após a operação de terça-feira, 24, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que o grupo não poderia escapar do “longo alcance” de Israel.

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Cessar-fogo frágil

Os ataques acontecem mais de um ano após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que se acusam mutuamente de violar a trégua alcançada em 10 de outubro de 2025. Os outros termos do acordo mediado pelos Estados Unidos, como o desarmamento dos combatentes e a retirada das forças israelenses de Gaza, nunca começaram a ser implementados.

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Segundo um balanço da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pelas Nações Unidas, mais de 1. 600 palestinos morreram desde o início do cessar-fogo. No mesmo período, o Exército israelense informou a morte de sete soldados e um trabalhador civil.

Em comunicado, o Hamas pediu a intervenção imediata dos países garantidores do cessar-fogo para pressionar Israel a cumprir o acordo.