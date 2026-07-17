Ataque israelense em pleno funeral em Gaza deixa ao menos oito mortos
Hamas classificou disparo contra Nuseirat como um 'massacre brutal', enquanto as forças israelenses disseram que seu alvo era uma célula terrorista
Um ataque aéreo israelense matou pelo menos oito palestinos e feriu outras duas dezenas que participavam de um funeral em Nuseirat, na região central da Faixa de Gaza, nesta sexta-feira, 17, de acordo com autoridades de saúde do enclave. Trata-se do maior número de vítimas em um único incidente nas últimas semanas.
O ataque atingiu o funeral de Abdul Taher Wahid, que foi morto em outro ataque israelense no início do dia, de acordo com jornalistas locais.
‘Massacre brutal’
O grupo palestino Hamas classificou o ataque em Nuseirat como um “massacre brutal” contra os enlutados e instou os mediadores do conflito, bem como as Nações Unidas, a agirem para interromper as ofensivas israelenses em Gaza.
Já as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram que o ataque teve como alvo uma célula da Jihad Islâmica Palestina no centro de Gaza. Os militares declararam estar “cientes das alegações de que várias pessoas não envolvidas foram feridas em decorrência do ataque”.
Outros três palestinos mortos em ataques aéreos israelenses separados em outras partes do enclave elevaram o número de mortos nesta sexta-feira para pelo menos 12, disseram os médicos locais.
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Ataques contínuos
Desde o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em outubro do ano passado, Israel realizou centenas de ataques contra Gaza, restringiu severamente a entrada de ajuda humanitária e impediu qualquer iniciativa de reconstrução. Mais de 1.100 palestinos morreram em bombardeios desde então. Apenas nas últimas duas semanas, pelo menos 76 pessoas morreram em ataques israelenses, segundo o Ministério da Saúde local.
Em paralelo, o Exército israelense ampliou sua presença territorial e passou a controlar diretamente mais de 60% da faixa, apesar de sua retirada gradual estar prevista pelo acordo de trégua.
No mês passado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu determinou que a parcela de áreas ocupadas deveria subir para 70%, e o ministro da Defesa, Israel Katz, reiterou mais de uma vez que as forças do país permaneceriam no que chama de “zonas de segurança” em Gaza, bem como na Síria e no Líbano, por tempo indeterminado.