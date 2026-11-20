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A PIF Tower, o prédio mais alto da Arábia Saudita, foi atingida por míssil em ofensiva reivindicada por rebeldes hutis. O ataque ao coração financeiro de Riad eleva a tensão no Oriente Médio após sucessivas investidas contra infraestruturas estratégicas do reino. Confira todos os detalhes.

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O arranha-céu mais alto da Arábia Saudita e sede do fundo soberano de investimentos do país foi atingido nesta sexta-feira, 20, em um ataque dos hutis, rebeldes iemenitas apoiados pelo Irã, que intensificaram sua ofensiva aérea contra a nação do Golfo, que é aliada do governo oficial do Iêmen.

Diversos dos 80 andares da PIF Tower, localizada no centro financeiro da cidade, sofreram danos, bem como prédios vizinhos, segundo a Defesa Civil saudita. O impacto destruiu janelas em sete ou oito andares da torre e deformou partes de sua fachada metálica. Não houve registro de feridos, informou a agência de notícias estatal SPA, citando fontes que dizem que um míssil foi responsável pelos estragos.

Em comunicado, os hutis assumiram a autoria de dois ataques contra o centro financeiro da Arábia Saudita: na manhã de quinta-feira e nesta madrugada. Eles também declararam ter disparado contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad; a base aérea de Khamis Mushait, no sul do país; e a empresa petroquímica SADAF, em Jubail, na Província Oriental.

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O governo saudita não confirmou os demais ataques, mas o Ministério das Relações Exteriores do reino afirmou que se reserva o direito de adotar “todas as medidas necessárias” para defender sua soberania e proteger seus cidadãos e patrimônio nacional.

Tensões no Oriente Médio

Esta foi a segunda vez, em menos de duas semanas, que um ataque huti danificou um marco no distrito financeiro da cidade; a primeira ocorreu em 8 de novembro, contra o edifício da estatal petrolífera Aramco, depois do que o bairro financeiro foi fechado para visitantes.

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O grupo rebelde tem realizado ataques contra aeroportos e infraestruturas petrolíferas sauditas desde que a guerra civil no Iêmen se intensificou novamente em julho, em meio ao conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Os hutis tomaram extensas áreas de território em seu país, ocupando áreas ao longo do litoral, junto ao estratégico Estreito de Bab el-Mandeb, na tentativa de aumentar a pressão sobre as monarquias petrolíferas Golfo que já perderam o Estreito de Ormuz como via exportadora.

A Arábia Saudita responde com força. Ataques aéreos deixaram quinze mortos no Iêmen na quinta-feira, na cidade portuária de Mokha e na província de Taiz.

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O episódio ocorreu no mesmo dia em que as forças militares de Israel lançaram ataques no Líbano, alegando ter como alvo células do Hezbollah que estão reconstruindo suas forças.

Também na quinta-feira, o Irã informou que dois superpetroleiros, que transportavam mais de quatro milhões de barris de petróleo bruto, pegaram fogo após atingirem suas minas no Estreito de Ormuz.