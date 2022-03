Ataque deixa ao menos seis mortos em distrito de Kiev, diz prefeito

Ao menos seis pessoas morreram após um ataque atingir casas residenciais e um shopping no distrito de Podil, no noroeste de Kiev, capital da Ucrânia, na noite de domingo 20, informou o prefeito da cidade, Vitali Klitshcko, em seu canal no Telegram.

Segundo o político, equipes de resgate ainda tentavam apagar um grande incêndio no shopping Retroville na manhã desta segunda, 21. O prédio de dez andarem teria sido atingido por uma forte explosão que destruiu carros no estacionamento e deixou uma grande cratera.

Imagens de câmeras de segurança mostraram uma forte explosão e uma nuvem de fumaça, seguida por explosões menores. Equipes de resgate continuam em busca de vítimas que possam estar nos destroços.

A invasão da Ucrânia pela Rússia chegou hoje ao 26º dia e já deixou pelo menos 902 civis e 1.459 ficaram feridos, segundo a ONU.