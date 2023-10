Ataque de Israel mata líder da maior ala armada do Hamas

Um ataque aéreo de Israel matou nesta terça-feira, 17, um importante integrante do conselho militar geral do grupo terrorista palestino Hamas. Ayman Nofal era também chefe da brigada Izz el-Deen Al-Qassam, braço armado do grupo, responsável pela região central da Faixa de Gaza.

“Acabamos de eliminar Ayman Nofal, um importante agente do Hamas. Nofal era o comandante da Brigada Central do Hamas em Gaza e ex-chefe da Inteligência Militar”, disseram as Forças de Defesa de Israel (FDI) em comunicado nas redes sociais. “Não vamos parar até eliminarmos o Hamas.”

Fundada em 1991, a brigada é atualmente comandada por Mohammed Deif, responsável por lançar ao menos 3.000 foguetes contra Israel em 7 de outubro, dando início à guerra. Por conta de uma tentativa de assassinato há 20 anos, ele perdeu um braço e uma perna. Como consequência, Deif se locomove por meio de uma cadeira de rodas.

Informações do jornal israelense Times of Israel indicam que Nofal estava no campo de refugiados de Bureji, em Gaza, no momento do ataque desta terça-feira. Ele seria o cabeça por trás de uma série de ataques contra Israel, incluindo a organização do sequestro de Gilad Shalit, soldado de Tel Aviv, em 2006. O militar foi trocado por mil prisioneiros palestinos quatro anos depois.

A brigada Izz el-Deen Al-Qassam, também conhecida como IQB, ocupa o posto de uma das mais bem equipadas do Hamas, contando com mísseis, drones e comandos subaquáticos, segundo o think tank European Council on Foreign Relations.

Ainda nesta terça, outros foguetes israelenses mataram 14 familiares de Ismail Hanyeh, líder exilado do Hamas, de acordo com o Times of Israel. Ele mora em Doha, no Catar, desde 2020. No último sábado 4, Hanyeh havia informado que os palestinos da Faixa de Gaza e da Cisjordânia não deixariam suas terras em direção ao Egito, nem iriam fugir das tropas de Tel Aviv.

“Eu digo aos nossos irmãos do Egito que a nossa decisão é ficar no nosso país”, disse em discurso. “Não haverá migração a partir de Gaza ou da Cisjordânia. Não haverá migração de Gaza para o Egito. Nenhum de nós pode aceitar isso.”

