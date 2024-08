Ataque de Israel em escola de Gaza deixa cerca de 100 mortos

Um ataque aéreo israelense a uma escola em Gaza deixou cerca de 100 mortos e dezenas de feridos neste sábado, 10, segundo a emissora Al Jazeera. O local abrigava palestinos deslocados.

Três bombas atingiram a escola al-Tabin, localizada no distrito de Daraj, informou a agência de defesa civil de Gaza.

O comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, condenou a ação.

“Mais um dia de horror em Gaza. Outra escola foi atingida com relatos de dezenas de palestinos mortos, entre eles mulheres, crianças e idosos”, escreveu Lazzarini em uma publicação no X.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 10, 2024