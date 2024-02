Ataque de Israel a hospital provocou 5 mortes, dizem autoridades de Gaza

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou nesta sexta-feira, 16, que cinco pacientes morreram no Hospital Nasser, em Khan Younis, após um ataque israelense fazer com que a instalação perdesse energia.

Segundo o ministério, o complexo médico está “sem eletricidade, água, comida e aquecimento” desde que as Forças de Defesa de Israel (IDF) invadiram o edifício na quinta-feira e prenderam várias pessoas. Após a operação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que a situação do hospital era “profundamente alarmante”.

Além disso, em atualização separada, a pasta anunciou que duas mulheres grávidas deram à luz no hospital “sob condições extremamente desafiadoras e desumanas”. Também acusou as forças de Israel de terem forçado pacientes do sexo masculino com capacidade para andar e os seus acompanhantes a deixarem Nasser sem os seus pertences. Eles teriam se instalado no edifício da maternidade, “que foi convertido num quartel militar”, segundo o Ministério da Saúde.

O que diz Israel

As FDI afirmaram ter detido na operação mais de 20 suspeitos relacionados ao ataque do Hamas em 7 de outubro a Israel. Além disso, os militares israelenses afirmaram ter encontrado armas dentro das instalações hospitalares, como morteiros e granadas, divulgando fotos de baixa resolução do suposto esconderijo de armas – que não pôde ser verificado de forma independente.

“As tropas localizaram armas dentro do hospital e prenderam dezenas de suspeitos de terrorismo”, comunicou o exército de Tel Aviv, sem fornecer nenhum detalhe adicional sobre os presos.

Israel afirmou que a operação foi planejada devido a informações de inteligência que indicavam haver integrantes do Hamas no hospital, além de reféns libertados terem dito que ficaram detidos no hospital Nasser. Tel Aviv também afirmou acreditar que os corpos dos reféns mortos estavam sendo mantidos dentro do complexo.

O porta-voz das FDI, Daniel Hagari, comentou na noite de quinta-feira 15 que seus soldados não encontraram nenhum refém no local, mas continuavam a examinar as instalações.

Hagari acrescentou, porém, que o Hamas utilizava o complexo médico para “atividades terroristas”. De acordo com o Direito Internacional Humanitário, é ilegal atacar hospitais – exceto por algumas exceções, como se as instalações forem utilizadas por um grupo armado para atos considerados “prejudiciais ao inimigo”.

O Hamas negou as acusações, dizendo que o grupo “não tinha negócios” no hospital.

Incursão ao hospital

De acordo com o Médicos Sem Fronteiras (MSF), um “número indeterminado de pessoas” foi ferido e morto na invasão israelense ao hospital Nasser, enquanto um funcionário está desaparecido. A equipe da ONG disse ter sido forçada a fugir do hospital através de um posto de controle montado pelos militares israelenses, acrescentando que um funcionário “foi detido” lá.

Este era o maior hospital ainda em funcionamento em Gaza, o que deixou órgãos internacionais profundamente preocupados. O porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, afirmou estar alarmado com a situação.

“Os pacientes, os profissionais de saúde e os civis que procuram refúgio merecem segurança e não perigo em locais de cura. Relatos de forçar a transferência de muitos pacientes para um prédio diferente são gravemente preocupantes”, comentou.

Segundo a OMS, Nasser estava “quase funcional”, ainda que com capacidade limitada para prestar cuidados urgentes. Jasarevic acrescentou que “pacientes gravemente feridos e doentes permanecem no hospital. Há uma necessidade urgente de entregar combustível ao hospital para garantir a continuação dos serviços que salvam vidas.”