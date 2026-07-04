🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Mundo

Ataque de drones da Ucrânia atinge terminal de petróleo em São Petersburgo

Explosão ocorre em um momento no qual a Rússia já sofre com a falta de combustíveis

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 15h14
Fumaça escura e densa sobe de um incêndio em uma instalação industrial à beira de um rio, com chamas visíveis em um dos edifícios
Ucrânia atacou instalações em Moscou (./Reprodução)
Continua após publicidade
Ataque de drones da Ucrânia atinge terminal de petróleo em São Petersburgo Priorize VEJA no Google

A segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, foi alvo de um ataque de drones da Ucrânia na madrugada deste sábado, 4. Um terminal de petróleo e um porto local foram atingidos e as primeiras imagens mostram que as explosões deixaram o céu da cidade escuro de fumaça.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comemorou os ataques, dizendo que as Forças de Defesa de seu país atacaram infraestruturas portuárias e de petróleo que geram receitas para financiar a guerra da Rússia contra seu país.

Zelensky afirmou que a distância de alguns alvos atingidos na Rússia ficam a mais de 850 quilômetros da fronteira. Os drones de longo alcance podem ser vistos sobrevoando a Rússia em algumas imagens divulgadas em redes sociais.

Siga

Em São Petersburgo, cidade de 6 milhões de habitantes, o ataque de drones ucranianos não deixou vítimas. O governo local informou que as consequências dos ataques já tinham sido controladas ainda na manhã deste sábado.

Continua após a publicidade

Outro drone ucraniano atingiu uma área dentro do porto de Vysotsk, a 170 quilômetros a noroeste de São Petersburgo. O local tem intensa movimentação de carvão, petróleo e gás natural. Também não há registro de mortes.

A Ucrânia vem intensificando os ataques com drones em várias áreas de infraestruturas sensíveis da Rússia, com o objetivo instalações energéticas, o que vem provocando escassez de combustíveis.

Continua após a publicidade

Pelos cálculos do governo de Zelensky, mais de 40% da capacidade de refino e processamento de petróleo na Rússia já foi desativada após os ataques de drones ucranianos.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu na semana passada que seu país já enfrenta desabastecimento de combustíveis em função dos ataques de drones da Ucrânia.

Publicidade
TAGS:
Guerra
Rússia
Ucrânia
Vladimir Putin
Volodymyr Zelensky
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).