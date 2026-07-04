Ataque de drones da Ucrânia atinge terminal de petróleo em São Petersburgo

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São Petersburgo, segunda maior cidade russa, foi alvo de ataque de drones ucranianos. Um terminal de petróleo e um porto foram atingidos, gerando fumaça. Zelenski celebrou, visando minar a receita russa da guerra. Putin já admite desabastecimento por conta dos ataques, que inativaram 40% da capacidade de refino.

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A segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, foi alvo de um ataque de drones da Ucrânia na madrugada deste sábado, 4. Um terminal de petróleo e um porto local foram atingidos e as primeiras imagens mostram que as explosões deixaram o céu da cidade escuro de fumaça.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comemorou os ataques, dizendo que as Forças de Defesa de seu país atacaram infraestruturas portuárias e de petróleo que geram receitas para financiar a guerra da Rússia contra seu país.

Zelensky afirmou que a distância de alguns alvos atingidos na Rússia ficam a mais de 850 quilômetros da fronteira. Os drones de longo alcance podem ser vistos sobrevoando a Rússia em algumas imagens divulgadas em redes sociais.

Em São Petersburgo, cidade de 6 milhões de habitantes, o ataque de drones ucranianos não deixou vítimas. O governo local informou que as consequências dos ataques já tinham sido controladas ainda na manhã deste sábado.

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Outro drone ucraniano atingiu uma área dentro do porto de Vysotsk, a 170 quilômetros a noroeste de São Petersburgo. O local tem intensa movimentação de carvão, petróleo e gás natural. Também não há registro de mortes.

A Ucrânia vem intensificando os ataques com drones em várias áreas de infraestruturas sensíveis da Rússia, com o objetivo instalações energéticas, o que vem provocando escassez de combustíveis.

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Pelos cálculos do governo de Zelensky, mais de 40% da capacidade de refino e processamento de petróleo na Rússia já foi desativada após os ataques de drones ucranianos.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu na semana passada que seu país já enfrenta desabastecimento de combustíveis em função dos ataques de drones da Ucrânia.