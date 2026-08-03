Ataque de drones da Rússia destrói oito milhões de livros na Ucrânia, diz editora

Um ataque de drones da Rússia contra um armazém em Kharkiv, nordeste da Ucrânia, durante o fim de semana destruiu oito milhões de livros, informou a editora responsável pelo espaço nesta segunda-feira, 3. Não é a primeira vez que tropas russas atacam um importante centro editorial, o que levou Kiev a acusar Moscou de tê-los tomado especificamente como alvo.

“Trata-se da maior perda para a infraestrutura editorial da Ucrânia desde o início da guerra em grande escala”, em 2022, afirmou a editora Ranok. O diretor Viktor Kruglov classificou o episódio como “um ataque contra a educação e a cultura ucranianas”.

A explosão gerada pelo ataque provocou um incêndio que se alastrou pela área de 8. 900 metros quadrados, que também serve como centro de distribuição da rede de livrarias KnygoLand. Não há registro de vítimas, embora um bombeiro tenha sofrido insolação enquanto combatia as chamas.

Um bombardeio contra um armazém próximo a Kiev no mês passado já havia reduzido a cinzas cerca de 800. 000 livros, segundo a editora, cujo catálogo inclui obras de autores estrangeiros renomados, como George Orwell.

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Ao longo de sua invasão, a Rússia atacou com frequência museus, galerias, estúdios de cinema, igrejas e outros locais de importância cultural na Ucrânia.

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Em entrevista recente a VEJA, o escritor Andrey Kurkov, um dos principais nomes da literatura ucraniana contemporânea, afirmou que “a cultura é uma das vítimas desta guerra”.

“Temos mais de 300 escritores, poetas, tradutores e editores mortos no conflito. O papel das artes e da cultura é servir de testemunha e compartilhar informações: seja através do cinema, pintura, música ou literatura”, disse. “Desde o início da invasão em grande escala, mais de 800 bibliotecas foram destruídas ou danificadas nos territórios ocupados. Livros ucranianos foram retirados, e a Rússia se orgulhou de levar milhões de exemplares de literatura clássica e moderna russa para os territórios ucranianos ocupados (… ) A cultura é parte da identidade, e a identidade ucraniana também é alvo dos russos”.

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Segundo Kiev, o momento é de avanços no campo de batalha. Ao longo de maio, a Ucrânia teria retomado mais território do que perdeu para a Rússia, interrompendo uma sequência de ganhos mensais das forças de Moscou. Segundo o comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskii, o resultado reflete uma estratégia voltada a sufocar a logística inimiga, com ataques cada vez mais frequentes a depósitos de combustível, munições e rotas de abastecimento.

Em publicação no Telegram, Syrskii afirmou que a diferença entre as áreas recuperadas e perdidas no mês passado foi de quase 100 quilômetros quadrados em favor da Ucrânia. O portal ucraniano Militarnyi, citando fontes militares, estimou ganhos líquidos ainda maiores, de cerca de 120 quilômetros quadrados.

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Dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), centro de pesquisa sediado em Washington que monitora o conflito, apontam na mesma direção. Segundo a organização, a Rússia perdeu o controle de aproximadamente 280 quilômetros quadrados em maio, enquanto avançou sobre cerca de 40 quilômetros quadrados de território ucraniano.

Segundo dados divulgados por Kiev, drones ucranianos de curto e médio alcance atingiram cerca de 180. 000 alvos em maio, um aumento de 12,7% em relação ao mês anterior. O governo também afirma ter ampliado sua capacidade de interceptar drones Shahed lançados pela Rússia, apesar da escalada nos ataques.