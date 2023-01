Ataque da Ucrânia a base russa coloca liderança militar de Moscou em xeque

Um relatório do centro de pesquisas Instituto para o Estudo das Guerras informou nesta terça-feira, 3, que o ataque ucraniano a uma base russa em Makiivka, na região ocupada de Donetsk, gerou “críticas significativas à liderança militar russa”. Vários comentaristas pró-guerra proeminentes não só reconheceram o ataque, que foi o mais amplo da Ucrânia até agora, como sugerem que o número de baixas foi maior do que o relatado oficialmente.

O míssil atingiu um prédio na cidade de Makiivka na segunda-feira 2, onde as forças russas mantinham uma base importante. Autoridades pró-Rússia da região confirmaram apenas 63 soldados mortos, enquanto a Ucrânia disse que houve cerca de 400 baixas.

Mesmo com o número reduzido, o incidente ainda se caracterizaria como um dos ataques individuais mais mortíferos contra as forças russas na Ucrânia desde o início da guerra.

O estado-maior das forças armadas da Ucrânia disse que até 10 unidades de equipamento militar russo de vários tipos em Makiivka foram danificadas ou destruídas. Seus militares caracterizaram a ação como “um ataque contra mão de obra e equipamento militar russo”.

Imagens de satélite tiradas pela empresa norte-americana Planet Labs, que supostamente mostram as consequências do ataque em Makiivka, circularam online, mostrando o prédio que supostamente abrigou soldados russos antes e depois de ser atingido. As imagens, datadas de 2 de janeiro, mostram um prédio quase totalmente arrasado. Imagens não verificadas postadas online após a explosão também mostraram um enorme prédio reduzido a escombros fumegantes.

I made a comparison shot on @planet showing the vocational school on December 20th and this morning. Hard to see very well — it's 3m imagery — but you can clearly tell it's been heavily damaged. https://t.co/dR3hPAW0NY pic.twitter.com/5gWTXhtd1l

— Aric Toler (@AricToler) January 2, 2023