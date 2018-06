Ataque da coalizão saudita no Iêmen mata nove civis e fere 15

Pelo menos nove civis, entre os quais três crianças e duas mulheres, morreram nesta segunda-feira (25) em decorrência de bombardeio da coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita contra supostas posições dos rebeldes houthis na cidade de Omran, no noroeste do Iêmen.

A coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita intervém no conflito iemenita desde março de 2015 em apoio ao presidente do Iêmen Abdo Rabu Mansour Hadi, cujo governo tem sido atacado desde o ano anterior pelos rebeldes houthis, com apoio do Irã.

Uma da vítimas fatais foi um bebê de aproximadamente dez meses, que teve o crânio esmagado. Uma menina de cerca de oito anos e um garoto de 10 anos também estavam entre os corpos recolhidos no necrotério do Hospital Geral de Omran.

Fontes do hospital e moradores de Omran identificaram os mortos como os membros da família do iemenita Adel Alashmuri e um vizinho. Outros 15 civis ficaram feridos, entre os quais uma filha de Alashmuri e outras 14 pessoas que viviam nas imediações da residência atingida.

O bombardeio destruiu totalmente a casa da família Alashmuri, localizada em um bairro populoso de Omran, em uma rua próxima a uma central de segurança dos rebeldes houthis, que também foi alvo hoje de dois ataques aéreos de aviões da coalizão.

Os moradores da área deixaram suas casas por medo de novos ataques. Muitos imóveis e veículos foram destruídos.

