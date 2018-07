Ataque contra Ministério dos Refugiados deixa quinze mortos no Afeganistão

Pelo menos quinze pessoas morreram e outras quinze ficaram feridas em um ataque nesta segunda-feira 30 contra a sede do Ministério dos Refugiados do Afeganistão, na cidade de Jalalabad, leste do país.

De acordo com o porta-voz do governador, Attaullah Khogyanai, um terrorista detonou os explosivos na porta do prédio para outros dois companheiros passarem. A dupla se entrincheirou no edifício e foi morta quase seis horas depois do início do ataque.

Os atiradores e a polícia trocaram muitos tiros, segundo testemunhas. Várias pessoas também foram mantidas reféns, de acordo com a emissora de televisão Al Jazeera.

O combate entre os terroristas e as forças de segurança afegãs durou várias horas e acabou com grande parte do prédio do ministério destruído.

O número de mortos pode aumentar nas próximas horas, à medida que a polícia faz suas buscas no local. As forças de segurança já isolaram a área e fizeram uma revista no edifício, durante a qual desativaram vários explosivos e apreenderam munições.

O atentado aconteceu enquanto se realizava uma reunião no escritório de refugiados entre funcionários e organizações colaboradoras.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, afirmou que o seu grupo não está envolvido no ato.

Em julho, vários grandes ataques abalaram a província de Nangarhar, região na qual o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) tem o seu reduto no país. Pelo menos 35 pessoas morreram e 39 ficaram feridas na ocasião.

(Com EFE e AFP)