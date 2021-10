Ataque contra mesquita no norte do Afeganistão deixa dezenas de mortos

Uma explosão em uma mesquita xiita na província de Kunduz, no norte do Afeganistão, nesta sexta-feira, 8, deixou dezenas de mortos e feridos. O número exato de vítimas ainda não foi divulgado, mas pode passar de 100.

A explosão ocorreu em uma mesquita na região de Sayd-Abad, em Kunduz, capital da província homônima. Até agora, nenhum grupo ou organização armada assumiu a responsabilidade pelo atentado.

“Houve uma forte explosão na província de Kunduz que causou muitas vítimas, não sabemos o número exato de vítimas neste momento”, disse um membro da Comissão de Cultura do Talibã, Jawad Sargar. A mesquita “pertence aos nossos irmãos xiitas, muitas pessoas morreram na explosão, mas neste momento o número não está claro porque estamos tentando evacuar as vítimas”, disse um funcionário do governo deposto pelos fundamentalistas, que pediu anonimato.

O ataque ocorreu depois que pelo menos duas pessoas foram mortas em uma explosão no último domingo perto da entrada de uma mesquita em Cabul, onde estava sendo realizada uma cerimônia fúnebre pela morte da mãe do principal porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid.

O Estado Islâmico (EI) assumiu a responsabilidade pelo ataque no último domingo 3, juntando-se a uma série de ataques do grupo jihadista desde a retirada final das tropas americanas do Afeganistão no final de agosto. Esses ataques deixaram dezenas de civis e talibãs mortos, especialmente em Cabul e no estado oriental de Nangarhar, que faz fronteira com o Paquistão e é um reduto do EI no país.

(Com EFE)