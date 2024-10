Ataque com faca em Israel deixa 6 feridos e polícia fala em ‘terrorismo’

Ao menos seis pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, em um ataque com faca na cidade israelense de Hadera, nesta quarta-feira, 9, informaram autoridades israelenses.

Em nota, a polícia local afirmou que “o terrorista foi neutralizado” e “quatro localizações separadas foram identificadas, resultando em seis vítimas com ferimentos de esfaqueamentos”. A polícia não deu mais detalhes, mas publicou um vídeo curto do suposto agressor sendo preso.

O caso se dá uma semana depois de uma taque a tiros em Jaffa, na parte sul de Tel Aviv, deixar oito mortos, em um caso também considerado como um suposto atentado terrorista.

Na terça-feira, as Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram a expansão de “operações limitadas, localizadas e direcionadas” para o sudoeste do Líbano, em meio à escalada de tensão com a milícia libanesa Hezbollah. Poucas horas depois do comunicado, integrantes do grupo lançaram o pior ataque contra a cidade de Haifa, terceiro maior centro urbano de Israel, com ao menos 105 mísseis. Parte deles foi interceptada pelas FDI.

Uma série de ataques também foi realizada em Beirute, capital do Líbano, onde estaria suposto maior reduto do Hezbollah no país, segundo o Exército israelense. As explosões miraram bairros densamente povoados ao sul da cidade. Israel alega que o grupo libanês utiliza-se de áreas residenciais como cobertura.

O Tribunal Penal Internacional (TPI), por sua vez, considera crimes de guerra qualquer agressão contra infraestruturas civis, como “hospitais, monumentos históricos ou edifícios dedicados à religião, educação, arte, ciência ou propósitos de caridade”. Desde o intensificação das operações no Líbano, há mais de duas semanas, foram relatados ataques contra dois hospitais e em mesquitas.