Ataque islâmico com faca deixa um morto e 8 feridos no centro de Paris

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas após serem atacadas neste sábado por um homem armado com uma faca no distrito de L’Opera, no centro de Paris, de acordo com a imprensa francesa.

O suspeito, dado como morto pela imprensa, foi neutralizado, segundo um comunicado divulgado pela Prefeitura de Paris.

De acordo com “Europa 1”, o homem, cuja identidade ainda não foi descoberta, gritou “Allahu Akbar” (Alá é grande) no momento da agressão.

Os policiais dispararam um teaser contra o terrorista, que não foi contido e acabou morto depois com dois disparos.

Repercussão

Marine Le Pen, candidata derrotada nas últimas eleições francesas pela Frente Nacional, escreveu minutos depois do ataque no Twitter:

“Apoio às nossas forças policiais que neutralizaram um assaltante islamista em Paris. Infelizmente, um morto e vários feridos devem ser deplorados. O povo francês não se contentará só com discursos. Atos são esperados”