Dois técnicos italianos morreram nesta quinta-feira, 26, após um ataque com drones contra uma instalação militar no Kuwait. Os funcionários trabalhavam na manutenção de antenas de detecção de um sistema de defesa antiaérea utilizado pelas Forças Armadas kuwaitianas. O governo da Itália atribuiu a ofensiva ao Irã, que negou ter realizado qualquer operação militar no país.

Os dois homens eram funcionários da Rheinmetall Italia, unidade italiana do grupo alemão de defesa Rheinmetall, e estavam em uma estação de detecção do sistema Skyguard quando a instalação foi atingida. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, a explosão provocada pelo ataque matou os dois técnicos. Outras duas pessoas, um militar kuwaitiano e um cidadão paquistanês, ficaram feridas.

O Ministério da Defesa do Kuwait informou que suas forças detectaram e interceptaram vários drones no espaço aéreo do país. Apesar da ação, a queda de destroços provocou vítimas e danos materiais em uma instalação considerada estratégica pelas autoridades locais.

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Itália e União Europeia reagem

Tajani afirmou que o governo italiano acompanha o caso e mantém contato com a embaixada do país no Kuwait. O chanceler também anunciou que a Itália pretende apresentar uma reclamação formal à representação diplomática iraniana. A primeira-ministra Giorgia Meloni manifestou solidariedade às famílias das vítimas e aos demais atingidos pelo ataque.

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A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também condenou a ofensiva e defendeu o aumento da pressão diplomática sobre Teerã. Em publicação nas redes sociais, afirmou que os ataques contra países vizinhos e parceiros do Golfo são inaceitáveis.

Irã nega responsabilidade

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O governo iraniano rejeitou as acusações de envolvimento no episódio. Segundo a televisão estatal do país, o porta-voz das Forças Armadas, general Abolfazl Shekarchi, afirmou que nenhuma operação militar ou ofensiva foi conduzida por Teerã na região.

O militar também acusou os Estados Unidos e Israel de recorrerem a operações de falsa bandeira para ampliar a instabilidade no Oriente Médio. A declaração foi divulgada depois que autoridades italianas e kuwaitianas responsabilizaram o Irã pelo ataque.

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O episódio ocorre em meio à escalada das tensões entre Teerã e Washington e à ampliação dos confrontos para outros países do Golfo. O Kuwait, aliado dos Estados Unidos, abriga instalações militares americanas e está próximo do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo.

A disputa em torno da passagem marítima, por onde circula uma parcela significativa do comércio global de petróleo, tornou-se um dos principais focos de tensão entre os dois países. Os ataques contra instalações militares e estruturas estratégicas na região ampliam o risco de que o conflito ultrapasse as fronteiras iranianas.