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Ataque armado a igreja no sul da Jordânia deixa 7 mortos e 34 feridos

Atentado ocorreu no sul do país, onde há uma importante comunidade cristã

Por Luiza Zubelli 23 out 2026, 16h39
Multidão de homens, alguns de terno e outros com vestes tradicionais árabes, aglomerados em frente à entrada de um hospital com letreiro em árabe. Duas ambulâncias brancas com luzes vermelhas piscando estão estacionadas à direita, indicando uma situação de emergência ou grande afluxo de pessoas.
Pessoas se reúnem do lado de fora do Hospital Militar Príncipe Ali, em Karak, para onde foram levados os feridos após o ataque a uma igreja greco-ortodoxa na aldeia de Hammoud (-/AFP)
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Ataque armado a igreja no sul da Jordânia deixa 7 mortos e 34 feridos Priorize VEJA no Google

Ao menos sete pessoas morreram e 34 ficaram feridas em um ataque armado realizado por um grupo de extremistas nesta sexta-feira, 23, contra uma igreja ortodoxa grega na aldeia de Hammud, província de Karak, no sul da Jordânia. O atentado ocorreu durante uma procissão fúnebre, em um episódio incomum de violência contra a comunidade cristã no país de maioria muçulmana sunita.

Segundo as autoridades, os integrantes do grupo saíram de um veículo e dispararam tiros continuamente por cerca de cinco minutos dentro da igreja. No momento dos disparos, entre 150 e 200 pessoas estavam dentro ou ao redor do templo. Registros da emissora pública Al Mamlaka mostraram dois homens armados com pistolas e um terceiro portando uma arma longa antes do ataque.

Dos 34 feridos, 27 permanecem hospitalizados. As forças de segurança locais iniciaram uma operação para localizar os responsáveis, que fugiram do local depois do ataque.

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A província de Karak abriga uma importante comunidade cristã na Jordânia, país onde os cristãos representam entre 2% e 3% da população. O atentado motivou fortes reações de líderes da região.

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O rei Abdullah II prometeu que o atentado terrorista “receberá a resposta mais dura”. O presidente do Líbano, Joseph Aoun, único chefe de Estado cristão do mundo árabe, classificou o ataque como “um atentado terrorista atroz”. Já o arcebispo greco-ortodoxo da Jordânia, Christophoros Atallah, afirmou que, se o intuito dos agressores era expulsar os cristãos da região, a ação “apenas conseguirá nos fortalecer e nos enraizar ainda mais nesta terra”.

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