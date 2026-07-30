Ataque aéreo russo deixa nove mortos na Ucrânia, incluindo três crianças

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Pelo menos nove pessoas morreram em bombardeios coordenados da Rússia contra a Ucrânia. Volodymyr Zelensky culpou a escassez de sistemas de defesa e atrasos no fornecimento de mísseis por parte dos aliados. A ofensiva russa focou em Kiev e Lviv, com mortes em Dnipropetrovsk, incluindo crianças, e outras três em diferentes cidades. A Polônia acionou caças. A Ucrânia retaliou com drones contra infraestrutura econômica russa.

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Ao menos nove pessoas morreram em meio aos bombardeios coordenados da Rússia contra a Ucrânia nesta quinta-feira, 30. Em uma declaração publicada no X, antigo Twitter, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a destruição e a perda de vidas são resultados da escassez de sistemas de defesa e de atrasos no fornecimento de mísseis antibalísticos por parte dos aliados internacionais.

Segundo a Força Aérea ucraniana, a capital Kiev e a região de Lviv, no oeste do país e próxima à fronteira com a Polônia, foram os focos centrais da ofensiva russa desta noite. Em uma vila na região de Dnipropetrovsk, seis pessoas morreram, incluindo três crianças, após um míssil atingir uma residência. Outras três mortes foram registradas em Kiev, Lviv e Poltava – cada uma em uma cidade.

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A gravidade do ataque levou a Polônia, membro da Otan, a principal aliança militar ocidental, a acionar caças para garantir a segurança de seu espaço aéreo, após um míssil russo cair em um campo no leste do país.

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Escassez de recursos de defesa

Embora forças ucranianas tenham abatido 55 mísseis e 265 drones, o sistema de defesa falhou em interceptar mísseis balísticos, derrubando apenas um de nove. Para Zelensky, o sistema Patriot, de fabricação norte-americana, é a única arma capaz de deter os projéteis, mas o equipamento é extremamente escasso globalmente.

Fontes disseram à agência de notícias Reuters que a Rússia utilizou um míssil balístico de fabricação norte-coreana no ataque desta quinta-feira, o que não ocorria há quase um ano. Durante os ataques, em Kiev, moradores expressaram revolta pela falta de abrigos antiaéreos suficientes após cinco horas de alertas contínuos. Muitos tiveram que se proteger em estações de metrô.

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Impactos na Rússia

O Ministério da Defesa da Rússia alegou que os alvos eram instalações militares e navios de carga. Em resposta aos bombardeios, a Ucrânia intensificou o uso de drones de longo alcance contra a infraestrutura econômica russa. Um armazém da rede de varejo Wildberries, localizado na cidade russa de Penza, foi incendiado após um ataque ucraniano, resultando na evacuação de 200 pessoas. Outra unidade da mesma empresa também foi atingida na região da Udmúrtia.

De acordo com autoridades ucranianas, esses ataques visam reduzir a capacidade financeira e logística da Rússia para manter a guerra. A Rússia informou ter abatido 258 drones ucranianos durante a noite em diversas áreas.