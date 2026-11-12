Ataque a tiros perto da Casa Branca deixa ao menos um morto e vários feridos
Polícia isola bairro de Washington D.C. e emite ordem de confinamento para moradores
Várias pessoas foram baleadas em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, na manhã desta quinta-feira, 12, em um bairro próximo à Casa Branca. Um porta-voz do departamento de polícia local informou à imprensa local que a cena do incidente continuava “ativa” durante a manhã. De acordo com informações apuradas pela agência Associated Press e a emissora NBC News, pelo menos uma das pessoas atingidas pelos disparos não resistiu aos ferimentos e morreu.
O Departamento de Polícia de Washington, D.C., divulgou nas redes sociais por volta das 8h20 locais (10h20 em Brasília) que policiais e a equipe de resposta a emergências atendiam a uma ocorrência de tiroteio em andamento na região do cruzamento da 15th Street com a P Street NW, pedindo que os habitantes evitassem o local. Em um comunicado publicado às 9h21 (11h21 de Brasília), a polícia confirmou que a situação evoluiu para uma barricada e reforçou o pedido para que a população evitasse a área.
Ordens de confinamento
Por causa da gravidade da situação, o Departamento de Polícia Metropolitana emitiu uma ordem de confinamento para os moradores da área, orientando que entrassem no prédio mais próximo e ficassem longe das janelas e abrigados até novo aviso.
Diversas escolas da região também entraram em regime de confinamento. A vereadora local Brooke Pinto informou nas redes sociais que os disparos ocorreram nas dependências e nos arredores da academia VIDA Fitness, no bairro de Logan Circle, e orientou a população a não se dirigir ao local enquanto a polícia procura pelo suspeito. Transmissões ao vivo mostraram uma forte mobilização policial na área, contando com dezenas de viaturas e suporte de helicópteros.
Em mensagem enviada por e-mail aos membros, a VIDA Fitness comunicou o fechamento da unidade de Logan Circle e de todo o seu entorno, solicitando que ninguém fosse para lá. Um gerente da academia disse à emissora ABC News que foram efetuados disparos do lado de fora do estabelecimento, e policiais se posicionaram dentro do edifício.
Pânico e fuga
Depoimentos detalharam a dinâmica do ataque e o momento da fuga das pessoas. Uma testemunha relatou ao jornal Washington Sun ter ouvido um tiro no interior da academia e visto uma pessoa caída antes de ouvir novos disparos, acrescentando que o prédio foi esvaziado, com pessoas correndo com os braços para cima, enquanto a polícia gritava para que se dispersassem.
Outro frequentador da academia, James Spellman, disse à Associated Press que estava no local pouco após as 8h quando viu um homem ser atingido no pescoço e morrer instantaneamente, sem que outro aluno conseguisse socorrê-lo. Spellman afirmou ter ouvido cerca de dois tiros dentro da academia e entre cinco e seis do lado de fora, enquanto corria para longe do local.
Oscar Vasquez, gerente da delicatessen vizinha Call Your Mother, declarou ao canal NBC que os alarmes de incêndio do prédio dispararam pouco antes de ouvirem tiros altos e agressivos vindos do lado de fora e verem pessoas correndo na rua.