Ataque a tiros perto da Casa Branca deixa ao menos um morto e vários feridos

Ler Resumo





Um tiroteio no noroeste de Washington, D.C., deixou várias pessoas baleadas e ao menos uma morte confirmada. A polícia da capital dos Estados Unidos declarou a cena como ativa, emitindo uma ordem de confinamento para moradores e escolas. Equipes de emergência continuam no local, que permanece isolado, com forte mobilização para localizar o suspeito.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Várias pessoas foram baleadas em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, na manhã desta quinta-feira, 12, em um bairro próximo à Casa Branca. Um porta-voz do departamento de polícia local informou à imprensa local que a cena do incidente continuava “ativa” durante a manhã. De acordo com informações apuradas pela agência Associated Press e a emissora NBC News, pelo menos uma das pessoas atingidas pelos disparos não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Departamento de Polícia de Washington, D.C., divulgou nas redes sociais por volta das 8h20 locais (10h20 em Brasília) que policiais e a equipe de resposta a emergências atendiam a uma ocorrência de tiroteio em andamento na região do cruzamento da 15th Street com a P Street NW, pedindo que os habitantes evitassem o local. Em um comunicado publicado às 9h21 (11h21 de Brasília), a polícia confirmou que a situação evoluiu para uma barricada e reforçou o pedido para que a população evitasse a área.

Ordens de confinamento

Por causa da gravidade da situação, o Departamento de Polícia Metropolitana emitiu uma ordem de confinamento para os moradores da área, orientando que entrassem no prédio mais próximo e ficassem longe das janelas e abrigados até novo aviso.

Diversas escolas da região também entraram em regime de confinamento. A vereadora local Brooke Pinto informou nas redes sociais que os disparos ocorreram nas dependências e nos arredores da academia VIDA Fitness, no bairro de Logan Circle, e orientou a população a não se dirigir ao local enquanto a polícia procura pelo suspeito. Transmissões ao vivo mostraram uma forte mobilização policial na área, contando com dezenas de viaturas e suporte de helicópteros.

Continua após a publicidade

Em mensagem enviada por e-mail aos membros, a VIDA Fitness comunicou o fechamento da unidade de Logan Circle e de todo o seu entorno, solicitando que ninguém fosse para lá. Um gerente da academia disse à emissora ABC News que foram efetuados disparos do lado de fora do estabelecimento, e policiais se posicionaram dentro do edifício.

Pânico e fuga

Depoimentos detalharam a dinâmica do ataque e o momento da fuga das pessoas. Uma testemunha relatou ao jornal Washington Sun ter ouvido um tiro no interior da academia e visto uma pessoa caída antes de ouvir novos disparos, acrescentando que o prédio foi esvaziado, com pessoas correndo com os braços para cima, enquanto a polícia gritava para que se dispersassem.

Continua após a publicidade

Outro frequentador da academia, James Spellman, disse à Associated Press que estava no local pouco após as 8h quando viu um homem ser atingido no pescoço e morrer instantaneamente, sem que outro aluno conseguisse socorrê-lo. Spellman afirmou ter ouvido cerca de dois tiros dentro da academia e entre cinco e seis do lado de fora, enquanto corria para longe do local.

Continua após a publicidade

Oscar Vasquez, gerente da delicatessen vizinha Call Your Mother, declarou ao canal NBC que os alarmes de incêndio do prédio dispararam pouco antes de ouvirem tiros altos e agressivos vindos do lado de fora e verem pessoas correndo na rua.