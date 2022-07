Ataque a tiros no Canadá termina com várias vítimas

A polícia do Canadá confirmou que um tiroteio ocorrido na manhã desta segunda-feira, 25, na Colúmbia Britânica, terminou com várias vítimas. De acordo com os policiais, foram relatados vários disparos na cidade de Langley, cerca de 40 quilômetros de Vancouver.

O porta-voz da Polícia Montada Real do Canadá não confirmou imediatamente nenhuma morte, mas disse que houve “várias vítimas e várias cenas diferentes em toda a cidade”. Um suspeito está sendo mantido sob custódia e o motivo ainda não foi esclarecido.

+ Papa Francisco chega ao Canadá para ‘viagem de penitência’

No entanto, todas as vítimas eram moradores de rua e a linha de investigação mais aceita é de que o ataque foi direcionado.

Um alerta foi enviado para os celulares dos moradores da região por volta das 6h30 da manhã pedindo para que os moradores evitassem a área, e a principal rota do centro da cidade foi fechada.

De acordo com a Reuters, dois SUVs pretos repletos de buracos de balas no para-brisa foram vistos em uma vala próximo ao local do incidente. A polícia também foi vista montando uma tenda forense perto de um veículo branco que teve a placa coberta.