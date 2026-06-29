Ataque a tiros na Califórnia deixa um morto e um ferido em Fan Zone da Copa do Mundo
Crime ocorreu na San Pedro Square, um dos principais pontos de encontro da região da Baía de São Francisco para acompanhar os jogos
Um ataque a tiros deixou um homem morto e outra pessoa gravemente ferida na madrugada desta segunda-feira, 29, em um polo de entretenimento no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, informou a polícia local. O local abriga uma Fan Zone com telões para transmissão de partidas da Copa do Mundo, embora não houvesse jogos sendo exibidos no momento dos disparos.
Em uma publicação no X (ex-Twitter), a polícia informou que uma das vítimas morreu no local do crime, enquanto a outra foi levada a um hospital da região com ferimentos “potencialmente fatais”.
O crime está sendo investigado como homicídio e várias ruas no entorno da Fan Zone foram interditadas, segundo as autoridades.
O ataque ocorreu na San Pedro Square, um dos principais pontos de encontro da região da Baía de São Francisco para acompanhar os jogos do Mundial. A única partida do dia já havia terminado, por volta das 14h locais, muitas horas antes do ataque.
A região da Baía de São Francisco já sediou cinco partidas da Copa do Mundo até o momento, sendo a próxima entre Bósnia e Estados Unidos na quarta-feira, dia 1º de julho.