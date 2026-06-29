Ataque a tiros na Califórnia deixa um morto e um ferido em Fan Zone da Copa do Mundo

O crime está sendo investigado como homicídio e várias ruas no entorno da Fan Zone foram interditadas, segundo as autoridades.

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O ataque ocorreu na San Pedro Square, um dos principais pontos de encontro da região da Baía de São Francisco para acompanhar os jogos do Mundial. A única partida do dia já havia terminado, por volta das 14h locais, muitas horas antes do ataque.

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A região da Baía de São Francisco já sediou cinco partidas da Copa do Mundo até o momento, sendo a próxima entre Bósnia e Estados Unidos na quarta-feira, dia 1º de julho.