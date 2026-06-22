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Ataque a tiros em Montreal deixa três mortos, incluindo policial e atirador

Ataque em bairro de maioria judaica no Canadá também deixou um agente em estado crítico

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 17h56
Três paramédicos com uniformes táticos pretos e coletes PARAMEDIC nas costas empurram uma maca amarela pela rua. Um quarto paramédico caminha ao lado, usando luvas roxas. Ao fundo, carros e árvores desfocados
Equipes de emergência e paramédicos atuam nas imediações de uma ocorrência de atirador ativo no bairro de Côte-des-Neiges, em Montreal (Andrej Ivanov/AFP)
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Um ataque a tiros em um bairro da cidade de Montreal, no Canadá, deixou três mortos nesta segunda-feira, 22, entre eles um policial, um civil e o suspeito do ataque, que foi morto durante a ação das autoridades.

Segundo a polícia local, um segundo agente foi atingido e permanece em estado grave. O caso ocorreu na região de Côte-des-Neiges, área com forte presença da comunidade judaica e conhecida por restaurantes e mercados kosher, estabelecimentos que seguem as leis alimentares tradicionais do judaísmo.

A polícia do Service de Police de la Ville de Montréal informou que foi acionada por volta das 11h35, horário local, por conta de uma ocorrência de disparos na região.

Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos com tiros. Pouco depois das 13h45, o SPVM confirmou a morte de um de seus policiais em serviço. Um civil também foi atingido e não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi baleado e morto no local durante a intervenção policial.

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“Hoje, um dos nossos morreu em serviço”, disse o chefe de polícia de Montreal, Fady Dagher. Ele afirmou que fazia 24 anos desde a última vez que um policial havia sido morto na cidade.

O Centro para Israel e Assuntos Judaicos (CIJA) afirmou estar acompanhando a situação e pediu cautela aos membros da comunidade enquanto aguarda novos esclarecimentos oficiais.

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As autoridades emitiram um alerta de emergência e pediram que moradores permanecessem dentro de casa enquanto a área era isolada e vasculhada pelas forças de segurança.

Até o momento, a motivação do ataque não foi divulgada. A identidade das vítimas civis também segue em sigilo.

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