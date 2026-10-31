Ataque a tiros em loja de Halloween deixa um morto e seis feridos na Califórnia

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Um ataque a tiros em uma loja de artigos de Halloween em Fairfield, Califórnia, deixou um morto e seis feridos, três em estado crítico. A polícia investiga o caso. Outro incidente semelhante, com uma vítima fatal, ocorreu em uma loja da mesma rede em Michigan, possivelmente por desentendimento prévio.

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Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em um ataque a tiros ocorrido em uma loja de artigos para a festa de Halloween em Fairfield, na Califórnia, na noite desta sexta-feira, 30. Segundo a polícia local, o tiroteio ocorreu às 20h30 (16h30 no horário de Brasília) em um dos estabelecimentos da rede Spirit Halloween, localizada no shopping Solano Town Center.

Em nota, o Departamento de Polícia de Fairfield informou que as vítimas foram levadas a hospitais da região e ao menos três delas estão, no momento, internadas “em estado crítico”.

“Não temos, por ora, mais informações sobre a identidade das vítimas. Nossos pensamentos e orações estão com as famílias das vítimas deste incidente devastador”, diz o comunicado.

O texto afirma ainda que o local é considerado uma cena de crime ativa, de modo que investigadores estão ouvindo testemunhas, analisando imagens de câmeras e trabalhando para a identificação do suspeito.

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“Com base em informações preliminares obtidas durante a investigação, acredita-se que o tiroteio tenha decorrido de um incidente direcionado. ”

Em seu site, o Solano Town Center informou que manterá o funcionamento normal neste sábado, 31, e vai cancelar o evento de Halloween “Doces ou Travessuras”, que estava previsto para o período da tarde “em virtude dos acontecimentos da noite passada”. O comunicado agradece pela paciência e compreensão dos clientes, mas não entra em detalhes sobre o tiroteio.

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Homem foi morto em outra loja da rede

Também nesta sexta-feira, um homem foi baleado em uma loja da Spirit Halloween de Madison Heights, em Michigan.

O Departamento de Polícia de Madison Heights comunicou que foi acionado por volta das 14h para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na loja, e agentes se depararam com um jovem de 21 anos, morador de Detroit, com vários ferimentos. Ele chegou a ser socorrido e foi levado ao hospital, mas acabou morrendo.

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Em buscas, os policiais encontraram um homem de 21 anos de Oak Park que portava uma pistola 9 mm que teria sido utilizada no crime.

As investigações ainda estão em andamento, porém há indícios de que os homens já se conheciam e tiveram um “breve desentendimento”.