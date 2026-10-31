🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Mundo

Ataque a tiros em loja de Halloween deixa um morto e seis feridos na Califórnia

Três feridos estão internados em estado crítico e autor dos disparos é procurado; em outra loja da rede, homem foi morto após desentendimento

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 out 2026, 13h07 | Atualizado em 31 out 2026, 13h29
Fachada do Solano Town Center, um shopping branco com um letreiro vertical exibindo o nome e uma guirlanda de Natal. Há uma entrada com portas de vidro, árvores com folhagem outonal e arbustos, e um estacionamento com setas brancas no asfalto, sob céu azul claro
Ataque ocorreu na loja Spirit Halloween, localizada no Solano Tower Center, segundo polícia local (Google Maps/Reprodução)
Continua após publicidade
Ataque a tiros em loja de Halloween deixa um morto e seis feridos na Califórnia Priorize VEJA no Google

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em um ataque a tiros ocorrido em uma loja de artigos para a festa de Halloween em Fairfield, na Califórnia, na noite desta sexta-feira, 30. Segundo a polícia local, o tiroteio ocorreu às 20h30 (16h30 no horário de Brasília) em um dos estabelecimentos da rede Spirit Halloween, localizada no shopping Solano Town Center.

Em nota, o Departamento de Polícia de Fairfield informou que as vítimas foram levadas a hospitais da região e ao menos três delas estão, no momento, internadas “em estado crítico”.

“Não temos, por ora, mais informações sobre a identidade das vítimas. Nossos pensamentos e orações estão com as famílias das vítimas deste incidente devastador”, diz o comunicado.

Siga

O texto afirma ainda que o local é considerado uma cena de crime ativa, de modo que investigadores estão ouvindo testemunhas, analisando imagens de câmeras e trabalhando para a identificação do suspeito.

Continua após a publicidade

“Com base em informações preliminares obtidas durante a investigação, acredita-se que o tiroteio tenha decorrido de um incidente direcionado. ”

Em seu site, o Solano Town Center informou que manterá o funcionamento normal neste sábado, 31, e vai cancelar o evento de Halloween “Doces ou Travessuras”, que estava previsto para o período da tarde “em virtude dos acontecimentos da noite passada”. O comunicado agradece pela paciência e compreensão dos clientes, mas não entra em detalhes sobre o tiroteio.

Continua após a publicidade

Homem foi morto em outra loja da rede

Também nesta sexta-feira, um homem foi baleado em uma loja da Spirit Halloween de Madison Heights, em Michigan.

O Departamento de Polícia de Madison Heights comunicou que foi acionado por volta das 14h para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na loja, e agentes se depararam com um jovem de 21 anos, morador de Detroit, com vários ferimentos. Ele chegou a ser socorrido e foi levado ao hospital, mas acabou morrendo.

Continua após a publicidade

Em buscas, os policiais encontraram um homem de 21 anos de Oak Park que portava uma pistola 9 mm que teria sido utilizada no crime.

As investigações ainda estão em andamento, porém há indícios de que os homens já se conheciam e tiveram um “breve desentendimento”.

Publicidade
TAGS:
Ataque
Califórnia
Estados Unidos
Halloween
Polícia
tiroteio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).