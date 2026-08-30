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Ataque a tiros em festa rave na Suíça deixa mulher morta e cinco feridos

A polícia afirmou que as circunstâncias do incidente ainda estão sendo investigadas

Redação VEJAPor Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 15h59
Homem barbudo, de boné e colete tático preto, segura um fuzil e olha para a direita, em frente a uma porta de vidro com reflexos de pessoas e letreiros
A polícia afirmou que as circunstâncias do incidente ainda estão sendo investigadas (AFP/Reprodução)
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Ataque a tiros em festa rave na Suíça deixa mulher morta e cinco feridos Priorizar nos meus resultados Google

A polícia suíça mobilizou uma grande operação neste domingo (30) para encontrar o atirador que abriu fogo durante uma festa de música eletrônica em Aarau, deixando uma mulher morta e cinco pessoas feridas, algumas delas em estado grave.

Segundo a mídia local, o ataque ocorreu antes das 3h00 (22h00 de sábado, no horário de Brasília) perto do Aarauer Rave, um festival anual de música techno que atraiu aproximadamente 3.500 pessoas ao hipódromo da cidade entre a tarde de sábado e a madrugada de domingo.

“Uma mulher de 22 anos morreu em decorrência dos ferimentos. Quatro homens e uma mulher, com idades entre 24 e 27 anos, foram hospitalizados. Eles sofreram ferimentos que variam de leves a graves”, anunciou a polícia do cantão suíço de Argóvia, próximo à fronteira com a Alemanha.

A mulher falecida era cidadã italiana, informou o Ministério das Relações Exteriores da Itália em um comunicado.

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A polícia afirmou que as circunstâncias do incidente ainda estão sendo investigadas.

Ao ser contatada pela AFP, a polícia não informou quantos suspeitos permanecem foragidos ou que tipo de armas de fogo foram usadas.

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As autoridades lançaram uma operação em larga escala para encontrar os suspeitos e afirmaram ter reforçado a presença policial para além de Aarau “por precaução”.

Um jornalista da AFP observou policiais armados posicionados ao redor da área do ataque e ao longo da rodovia, a até 30 quilômetros da cidade.

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Segundo a imprensa local, um helicóptero militar Super Puma foi mobilizado na capital do cantão de Argóvia, juntamente com diversas equipes de resgate, bombeiros e paramédicos.

Testemunhas disseram ao jornal Blick que o ataque ocorreu durante o festival e que, após inicialmente confundirem o barulho com fogos de artifício, muitas pessoas buscaram refúgio em um ginásio próximo. Segundo o jornal, uma testemunha descreveu ter ouvido “rajadas de tiros”.

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Uma moradora de Aarau publicou um vídeo nas redes sociais mostrando ruas desertas com várias detonações secas e agudas, semelhantes a tiros, audíveis ao fundo.

A polícia cantonal de Argóvia informou que abriu uma investigação e pediu ao público que se mantenha afastado da área. Também solicitou que qualquer pessoa com fotos ou gravações de vídeo as envie através de sua conta no Instagram.

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