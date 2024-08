Ataque a tiros em escola na Bósnia deixa ao menos três mortos

Um ataque a tiros matou três funcionários de uma escola de Ensino Fundamental II e Médio na cidade de Sanski Most, no oeste da Bósnia, foram mortos nesta quarta-feira, 21. O agressor, um funcionário da instituição, disparou contra os colegas e depois tentou cometer suicídio, informaram autoridades locais.

Adnan Beganovic, porta-voz da polícia de Una-sana, um dos dez cantões que fazem parte da Federação da Bósnia e Herzegovina, entidade dentro do país, recebeu um telefonema às 10h15 do horário local (05h15 em Brasília) afirmando que um homem abriu fogo na escola com um rifle automático. Os disparos mataram o reitor da instituição, sua secretária e um professor, segundo ele.

“Ele tentou cometer suicídio (após o ataque) e ficou gravemente ferido”, afirmou Beganovic, acrescentando que o suspeito foi transferido para receber tratamento de emergência em um hospital na cidade vizinha de Banja Luka.

Investigação

O porta-voz da polícia informou ainda que uma investigação foi aberta para averiguar o crime.

A escola ainda estava em período de férias escolares, que por lá duram todo o verão do Hemisfério Norte. Por isso, nenhuma criança estava envolvida no incidente.

A N1 TV, uma emissora local, citou testemunhas ao reportar que o agressor se tratava de um zelador que tinha um histórico de desentendimentos com a administração e estava sob processo disciplinar. Ele teria procurado pessoas específicas para matar a tiros. A informação, porém, não foi confirmada por outras fontes ou veículos.

Incidente raro

Ataques a tiros em massa – aqueles em que agressores matam ou ferem vários indivíduos simultaneamente usando uma arma de fogo – são relativamente raros nos Balcãs Ocidentais, apesar dos países da região estarem inundados por armas que permaneceram nas mãos de civis após as guerras na década de 1990.

No mês passado, um veterano de guerra na vizinha Croácia atirou em cinco pessoas, incluindo sua mãe, em uma casa de repouso. Outras seis pessoas ficaram feridas na ocasião.