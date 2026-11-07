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Ataque a tiros deixa cinco mortos e ao menos 12 feridos na Polônia

Autoridades investigam as motivações do atirador

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 13h07 | Atualizado em 7 nov 2026, 13h08
Rua estreita com veículos de emergência, incluindo uma viatura policial com luzes azuis piscando em primeiro plano, e uma ambulância ao fundo. Pessoas observam a cena, algumas em pé na calçada, outras caminhando. Edifícios antigos com arcos e janelas compõem o cenário urbano.
Polônia: ataque a tiro em Cracóvia deixa ao menos 5 mortos (SONIA BAKARIC / AFPTV/AFP)
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Ataque a tiros deixa cinco mortos e ao menos 12 feridos na Polônia Priorize VEJA no Google

Cinco pessoas morreram e cerca de uma dúzia ficaram feridas em um ataque a tiros ocorrido neste sábado, 7, na Cracóvia, na Polônia, informou à AFP um porta-voz da polícia local. Segundo as autoridades, o autor do ataque foi “neutralizado” por agentes e levado para o hospital.

Nas redes sociais, o primeiro-ministro Donald Tusk informou que as autoridades estão investigando as motivações e circunstâncias do “trágico ataque”. “O ministro do Interior está me mantendo informado sobre a situação na Cracóvia”, escreveu o líder polonês.

(Com AFP)

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