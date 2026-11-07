Ataque a tiros deixa cinco mortos e ao menos 12 feridos na Polônia

Cinco pessoas morreram e cerca de uma dúzia ficaram feridas em um ataque a tiros ocorrido neste sábado, 7, na Cracóvia, na Polônia, informou à AFP um porta-voz da polícia local. Segundo as autoridades, o autor do ataque foi “neutralizado” por agentes e levado para o hospital.

Nas redes sociais, o primeiro-ministro Donald Tusk informou que as autoridades estão investigando as motivações e circunstâncias do “trágico ataque”. “O ministro do Interior está me mantendo informado sobre a situação na Cracóvia”, escreveu o líder polonês.

(Com AFP)