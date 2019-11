Ataque a tiros deixa 2 mortos em supermercado em Oklahoma

Um ataque a tiros no estacionamento de um supermercado na cidade de Duncan, no estado de Oklahoma, Estados Unidos, deixou duas pessoas mortas nesta segunda-feira, 18. Segundo a imprensa local, o atirador se matou após o crime.

“Nós podemos confirmar um tiroteio no estacionamento do Walmart”, disse a polícia de Duncan. “Uma mulher e um homem estavam mortos dentro de um carro e outro homem, fora do carro. Uma arma de mão foi encontrada na cena”, concluiu.

Uma das pessoas encontradas mortas no supermercado foi identificada como o autor dos disparos. Segundo a emissora CNN, ele se matou após ser confrontado por um pedestre armado que estava no local.

Nenhum outro dado sobre os mortos foi revelado pelas autoridades. Também não se sabe o motivo para o crime.

Segundo o jornal USA Today, o supermercado funciona normalmente independentemente do crime. “Nós não estamos sob interdição nem nada do gênero”, afirmou a gerência do estabelecimento.