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Um ataque a tiros após uma cerimônia de formatura em uma escola na Califórnia resultou na morte de um jovem de 18 anos e deixou outras três pessoas feridas. O incidente, ocorrido no estacionamento, gerou pânico. A polícia investiga o caso, que se soma aos frequentes episódios de violência armada nos EUA.

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Um ataque a tiros ocorrido após uma cerimônia de formatura em uma escola de ensino médio no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 3, deixou um jovem de 18 anos morto e outras três pessoas feridas, informaram as autoridades.

O incidente ocorreu no estacionamento da Fairfield High School, localizada cerca de 80 quilômetros a noroeste da cidade de São Francisco. Segundo Michelle Belyea, policial de Fairfield, os disparos foram ouvidos por volta das 19h15 no horário local.

Os outros feridos têm 11, 20 e 25 anos. As autoridades não divulgaram informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Testemunhas relataram momentos de pânico após os disparos. Um homem que participava da cerimônia afirmou à emissora local KCRA que ouviu os tiros quando estudantes e familiares ainda permaneciam no estacionamento tirando fotos para celebrar a formatura. Uma moradora da região também descreveu cenas de correria, com pessoas fugindo enquanto os disparos eram ouvidos.

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Até o momento, a polícia não revelou informações sobre possíveis suspeitos nem a motivação do ataque, mas informou que investiga o caso. Segundo Belyea, no entanto, não há indícios de ameaça contínua à comunidade.

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O caso se soma aos frequentes episódios de violência armada registrados nos Estados Unidos, onde milhares de pessoas morrem todos os anos em ocorrências envolvendo armas de fogo.