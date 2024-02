Ataque a shopping perto da divisa com Ucrânia deixa 5 mortos, diz Rússia

O governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, afirmou que pelo menos cinco pessoas morreram nesta quinta-feira, 15, devido a um ataque aéreo contra a cidade de mesmo nome, que fica próxima à fronteira com a Ucrânia. Segundo ele, outras dezoito pessoas teriam sido feridas nas explosões que atingiram edifícios e um shopping center.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um shopping fortemente danificado, com janelas quebradas, e pessoas removendo escombros em busca de sobreviventes.

Autoridades russas informaram que seus sistemas de defesa aérea derrubaram 14 mísseis ucranianos sobre a região de Belgorod. Segundo a TV russa Zvezda, que tem fortes conexões com o Ministério da Defesa, disse que um foguete atingiu um shopping center e outro caiu no estádio esportivo da cidade.

Ataques perto da fronteira

Belgorod fica a cerca de 30 km da divisa entre a Rússia e a Ucrânia. A cidade tornou-se frequente alvo de ataques por parte das forças ucranianas desde o início da guerra, há quase dois anos.

No final de dezembro do ano passado, uma salva de drones e foguetes matou 25 pessoas e feriu outras 100, no ataque mais mortal em Belgorod até agora.

Estado da guerra

Na noite de quarta-feira 14, a Rússia disparou 26 mísseis contra a Ucrânia, matando uma mulher de 66 anos em Chuguyiv, perto de Kharkiv, no leste do país, e ferindo dezenas de outras pessoas.

Enquanto isso, a batalha pela cidade de Avdiivka, no leste da Ucrânia, continua, tomando contornos semelhantes aos combates sangrentos pelo controle da cidade de Bakhmut, no ano passado.

Avdiivka é considerada um local chave, porque é uma possível porta de entrada para a importante cidade industrial de Donetsk, hoje controlada pela Rússia.

De acordo com a emissora britânica BBC, alguns soldados ucranianos disseram que a cidade pode cair a qualquer momento, descrevendo uma grave escassez de armas e munições. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jen Stoltenberg, alertou nesta quinta-feira que o atraso dos Estados Unidos em aprovarem novos pacotes de assistência militar à Ucrânia já está tendo um impacto no campo de batalha.