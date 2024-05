Ataque a refugiados em Rafah foi ‘acidente trágico’, diz Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira, 27, que um ataque aéreo israelense ao campo para palestinos desabrigados em Rafah, cidade superpovoada ao sul da Faixa de Gaza, foi um “acidente trágico”. A operação ocorreu neste domingo 26 e matou ao menos 45 pessoas na zona humanitária — entre elas, segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI), estavam dois altos funcionários do grupo terrorista palestino Hamas, Yassin Rabia e Khaled Nagar.

Pelo menos oito mísseis atingiram o acampamento no bairro de Tel Al-Sultan, localizado no oeste de Rafah. As explosões provocaram um grande incêndio nas tendas que serviam como abrigo para centenas de palestinos, que precisaram se deslocar do leste da cidade depois de uma ordem de retirada das forças israelenses e do início de uma ofensiva terrestre no local, há mais de duas semanas.

O ataque foi alvo de críticas da comunidade internacional. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, e o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, pediram que Israel respeite a decisão da CIJ e encerre a ofensiva em Rafah. “O direito humanitário internacional aplica-se a todos, também à condução da guerra por Israel”, disse Baerbock.

Pressão da CIJ

Na última sexta-feira, 24, a Corte Internacional de Justiça (CIJ), tribunal das Nações Unidas em Haia, ordenou que Israel interrompa imediatamente a ofensiva em Rafah. A decisão foi aprovada com ampla maioria, com 13 votos a favoráveis e apenas dois contrários. A movimentação no tribunal não tem poder vinculativo, mas aumenta a pressão sob Israel pela escalada de violência no enclave palestino.

É a terceira vez que o tribunal emite uma deliberação sobre o conflito. Em janeiro, a CIJ instou o governo de Benjamin Netanyahu a tomar medidas para prevenir e punir a incitação direta ao genocídio e conter mortes e danos na sua ofensiva militar após a África do Sul abrir um caso contra Israel, o acusando de cometer “atos genocidas” na Faixa de Gaza.