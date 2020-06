Ataque a faca deixa ao menos 3 mortos e 6 feridos em hotel no Reino Unido

Um homem matou três pessoas e feriu outras seis em um ataque a faca na manhã desta sexta-feira, 26, em um hotel no centro da cidade de Glasgow, na Escócia, no Reino Unido. As autoridades britânicas conseguiram abater o suspeito, e afirmaram que a situação já está controlada.

“Gostaríamos de garantir à população de que se trata de um incidente contido e que a população, em geral, não está em risco. Podemos confirmar que o suspeito foi abatido por um oficial armado”, aponta um comunicado divulgado pela polícia.

Três pessoas morreram e seis pessoas ficaram feridas, dentre elas um policial, que foi esfaqueado e se encontra em um “estado crítico, porém estável”.

A emissora de televisão Sky News reportou que o incidente começou antes das 9h15 (5h15 em Brasília) e que o suspeito foi baleado pelas autoridades por volta das 14h30 (10h30). Uma hora depois, a polícia confirmou a morte do suspeito.

As autoridades por enquanto consideram que o ataque foi cometido apenas pelo suspeito abatido. O caso também não é tratado até o momento como um “incidente terrorista”, anunciou a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon.

Segundo a emissora de televisão BBC, o hotel está fechado ao público, por causa das restrições impostas para conter a pandemia da Covid-19. O local, porém, estava abrigando pessoas que pediam asilo no país.

Ataques a faca ocorrem com certa frequência no Reino Unido. O governo britânico registrou mais de 40.000 incidentes envolvendo facas ou instrumentos cortantes em 2019 apenas na Inglaterra e no País de Gales, que, junto à Escócia e à Irlanda do Norte, compõem o Reino Unido. O controle de armas de fogo é um dos mais eficientes do mundo.

No sábado 20, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas na cidade de Reading, no sul da Inglaterra, quando um homem que carregava uma faca de dez centímetros provocou um tumulto em um parque. A polícia confirmou que estava tratando esse incidente como terrorismo.

(Com Reuters e EFE)