Associação judaica exige desculpas de chanceler por analogia com nazismo

Uma das mais importantes associações judaicas dos Estados Unidos exigiu que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, peça desculpas por uma postagem em seu blog pessoal em que compara o distanciamento social aos campos de concentração nazistas. Pelo Twitter, o Comitê Judaico Americano classificou a analogia do chanceler como “profundamente ofensiva e totalmente inadequada”.

Em um texto publicado no seu blog “Metapolítica 17” no último dia 22, Araújo faz uma crítica do livro Virus, do filósofo esloveno de esquerda Slavoj Zizek. Segundo o ministro, o autor acredita que o lema nazista ‘Arbeit Macht Frei’ (o trabalho liberta) ainda é correto, mas foi usado de maneira equivocada durante o Holocausto.

“Os comunistas não repetirão o erro dos nazistas e desta vez farão o uso correto. Como? Talvez convencendo as pessoas de que é pelo seu próprio bem que elas estarão presas nesse campo de concentração, desprovidas de dignidade e liberdade”, escreveu, se referindo ao isolamento social implantado em diversos países do mundo para combater o avanço do novo coronavírus.

No texto, o chanceler defende a ideia de que o mundo enfrenta o “comunavírus”, depois que a pandemia de Covid-19 “fez despertar novamente para o pesadelo comunista”.

Para o Comitê Judaico Americano, considerado uma das mais importantes associações da comunidade judaica nos Estados Unidos, Ernesto Araújo “deve se desculpar imediatamente” por seu posicionamento. “Essa analogia usada por Ernesto Araujo, Ministro das Relações Exteriores do Brasil, comparando as medidas de distanciamento social com campos de concentração nazistas, é profundamente ofensiva e totalmente inapropriada”, escreveu o comitê no Twitter.

This analogy used by Ernesto Araujo (@ernestofaraujo), Brazil's foreign minister, comparing social distancing measures to Nazi concentration camps is both deeply offensive and entirely inappropriate. He should apologize immediately.https://t.co/i7KpUhhq50 — American Jewish Committee (@AJCGlobal) April 28, 2020

A frase ‘Arbeit Macht Frei’ foi colocada na entrada de vários campos de extermínio do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial, como no campo de concentração de Auschwitz. Estima-se que o Holocausto tenha matado cerca de 6 milhões de judeus, além de outras 11 milhões de pessoas de outros grupos perseguidos pelos nazistas.