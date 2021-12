Assessora de Jonhson renuncia por piada sobre festa durante lockdown

Uma das conselheiras do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, renunciou ao cargo nesta quarta-feira (8) após vazamento de um vídeo na qual ela faz piada sobre uma festa ocorrida dentro de Downing Street, sede do governo, durante o natal de 2020. Na época, as celebrações e reuniões estavam proibidas no país.

O vídeo mostra Allegra Stratton, então assessora de imprensa de Johnson, ensaiando uma entrevista diária no prédio.

Na sequência, um outro funcionário a questiona, como se fosse um jornalista, sobre uma festa de natal ocorrida entre membros do governo.

Stratton fica sem palavras, ri e afirma que não houve distanciamento social na reunião.

691 people died in the UK on the day Allegra Stratton joked with Downing Street Staff the #DowningStreetParty wasn't socially distanced. Within one month 1,401 loved ones died in a day 💔

We need the PM & Staff charged with Criminal Negligence & Corporate Manslaughter re. Covid. pic.twitter.com/0WCdyfKTlM

— Lloyd Hardy (@LloydHardy) December 7, 2021