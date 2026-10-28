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Assessor de Milei teria monitorado operação de fuga de Flávio, diz imprensa argentina

Santiago Caputo, que não tem cargo no governo mas controla os Serviços de Inteligência, é próximo ao trumpismo e estava no aeroporto em que senador pegou voo

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 12h42 | Atualizado em 28 out 2026, 12h48
Homem de cabelo escuro e casaco azul-marinho, com óculos de sol pendurados, espreita por trás de uma cortina de veludo vermelho, sorrindo discretamente
Santiago Caputo, assessor político de Javier Milei, em aparição no Congresso argentino, em Buenos Aires. 29/04/2026 -  (Tomas Cuesta/Getty Images)
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Santiago Caputo, assessor político do presidente Javier Milei que comanda áreas importantes do governo argentino, esteve no Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú na noite de terça-feira 27, quando o senador Flávio Bolsonaro (PL) e sua família embarcaram em um voo privado rumo aos Estados Unidos. Segundo informações apuradas pela imprensa argentina nesta quarta-feira, 28, ele teria acompanhado de perto a operação de fuga do ex-candidato presidencial, que foi proibido de deixar o Brasil por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) devido a investigações ativas, após a derrota nas urnas para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Fontes da Casa Rosada afirmaram ao jornal Clarín que “Caputo monitorou a operação desde o início”, quando empresas ligadas à Embaixada dos Estados Unidos contrataram, junto à companhia argentina Baires Fly S.A., um voo em um avião Gulfstream, de matrícula LV-JQW.

A aeronave permaneceu no aeroporto de Puerto Iguazú desde a noite de segunda-feira até as 00h21 desta quarta-feira, momento em que decolou com Bolsonaro e sua família para Miami, com escala em Guayaquil, no Equador. O diário argentino acrescentou que a operação toda envolveu o governo dos Estados Unidos e a administração argentina; fontes da Casa Rosada afirmaram ainda que autoridades brasileiras não identificadas teriam sido informadas.

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A TV argentina C5N também confirmou com fontes que Caputo esteve no aeroporto em Puerto Iguazú, acrescentando que Flávio, sua mulher, Fernanda, e as duas filhas teriam ficado hospedados em uma fazenda em Foz do Iguaçu, no Paraná, antes de cruzar a fronteira com a Argentina para pegar o voo no jato particular.

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O jornal La Nación reportou que a presença do estrategista de Milei no aeroporto aumenta as suspeitas de colaboração do governo argentino na fuga do senador.

Recados de Caputo em meio à fuga

Em sua conta no X (ex-Twitter), Caputo publicou uma mensagem enigmática às 10h43 locais, num momento em que a notícia da fuga de Flávio Bolsonaro dominava o noticiário na Argentina e no Brasil. Ele postou em seu perfil uma imagem referente ao filme “O Grande Truque” (2006), dirigido por Christopher Nolan.

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O assessor presidencial — apelidado pela imprensa de “O Mago do Kremlin” e que, entre suas atribuições, controla os Serviços de Inteligência (SIDE) — manifestou-se minutos antes de o órgão de Imigração emitir um comunicado negando a entrada de Bolsonaro no país.

Caputo voltou a publicar no X depois das 14h. A essa altura do dia, o paradeiro de Flávio era desconhecido, mas aliados afirmavam que o ex-candidato estava a caminho dos Estados Unidos. “Todo mundo escrevendo boatos baseados em boatos. Que vexame o da mídia argentina”, disparou.

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O assessor, que é um dos líderes de “Las Fuerzas del Cielo” (as forças do céu, em tradução livre) — vertente digital mais atuante do movimento de Milei —, reiterou suas críticas na madrugada, à 1h24, após a bem-sucedida operação que permitiu a saída de Bolsonaro. Ele havia cruzado a fronteira com a Argentina às 22h50, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, rumo ao aeroporto de Puerto Iguazú.

“A cobertura jornalística de hoje deve ter sido, provavelmente, um dos maiores vexames da história do jornalismo mundial. Disseram qualquer coisa. Voltaram atrás. Disseram de novo. Tudo com o mesmo nível de certeza e animosidade. Em toda parte do mundo”, declarou.

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“Não sei quem foi que fez eles de bobos, mas fica toda a minha admiração”, completou o post.

Santiago Caputo, que não ocupa um cargo formal no governo, mantém comunicação direta com lideranças do trumpismo nos Estados Unidos, algumas das quais muito influentes na Casa Branca.

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