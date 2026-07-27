Assassino de Víctor Jara é preso mais de 50 anos após morte do cantor chileno na ditadura

Autoridades chilenas prenderam o coronel aposentado Nelson Haase Mazzei, condenado pelo sequestro e assassinato de Victor Jara, um dos maiores símbolos de resistência à ditadura de Pinochet. Foragido desde 2023, Mazzei era o último dos oito condenados a não cumprir pena, e sua captura marca um passo importante na busca por justiça.

Autoridades do Chile prenderam, no sábado 25, o coronel aposentado Nelson Haase Mazzei, condenado pelo sequestro e assassinato do cantor, compositor e militante chileno Victor Jara. O ativista é conhecido como um dos maiores símbolos de resistência à ditadura de Augusto Pinochet, instaurada em 1973.

Jara foi torturado e morto no Estádio do Chile (atual Estádio Victor Jara), cinco dias após o golpe militar que tirou o líder socialista Salvador Allende do poder. Na ocasião, o então diretor geral de prisões, Littré Quiroga Carvajal, também foi torturado e executado.

Mazzei é um dos oito ex-oficiais militares condenados pela morte de Jara e Quiroga. Ele estava foragido desde 2023, quando o Supremo Tribunal do Chile definiu a sentença de 25 anos de prisão devido à sua participação no crime. O coronel aposentado era o único dos condenados neste caso que não estava cumprindo pena.

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No último sábado, durante uma visita da ministra de direitos humanos do Chile, Paola Plaza, ao Tribunal de Apelações de Santiago, ela ordenou a prisão imediata do ex-oficial militar. Segundo a imprensa local, Mazzei foi encontrado no mesmo dia em um terreno em Puyehue, na região de Los Lagos, no sul do país.

A família do cantor e compositor expressou, por meio de um comunicado, sua gratidão pela captura de Mazzei. “É importante ressaltar que, meio século após o assassinato de Víctor Jara e Littré Quiroga, é difícil considerar isso como justiça”, afirma o texto.

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Julgamento

O tribunal superior chileno condenou Mazzei a 15 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado e a 10 anos por sequestro qualificado. De acordo com a sentença, apesar de ter negado qualquer participação, o ex-oficial militar agiu como o autor dos crimes, já que fazia parte da estrutura de comando interna e portava armas capazes de infligir os ferimentos que causaram as mortes de Jara e Quiroga. Continua após a publicidade

Hugo Sánchez, Raúl Jofré, Edwin Dimter, Ernesto Bethke, Juan Jara, Hernán Chacón e Patricio Vásquez, todos ex-integrantes do exército chileno, também foram condenados pelo crime. Na mesma decisão, o policial Rolando Melo foi dado como cúmplice do assassinato de ambas as vítimas. Chacón cometeu suicídio antes de ser preso em agosto de 2023. Jofré, assim como Mazzei, não compareceu voluntariamente para cumprir sua pena na época. Continua após a publicidade