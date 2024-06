Julian Assange faz acordo com os EUA e deixa prisão no Reino Unido

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, deixou a prisão de segurança máxima em que estava no Reino Unido nesta segunda-feira, 24, segundo publicação da organização nas redes sociais. Assange pegou um avião para deixar o Reino Unido às 13h (horário de Brasília).

Segundo a imprensa internacional, Assange deve finalizar um acordo com a Justiça americana e se declarar culpado de conspiração para conseguir e divulgar informações confidenciais da Defesa americana em audiência marcada para quarta-feira, nas Ilhas Marianas do Norte.

JULIAN ASSANGE IS FREE

Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…

