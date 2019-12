Assalto a joalheria termina em perseguição e deixa 4 mortos na Flórida

Um assalto a uma joalheria na cidade de Coral Cables, no estado da Flórida, terminou nesta quinta-feira 5 com quatro mortos e três feridos após uma perseguição policial. Durante a tarde, dois homens armados roubaram a loja perto de Miami e fugiram da cena do crime em um caminhão de uma transportadora roubado, levando o motorista como refém.

Eles dirigiram em alta velocidade por uma rodovia durante o horário de pico da tarde, perseguidos por dezenas de veículos policiais, causando congestionamento. Os policiais dispararam quando o caminhão ficou preso no trânsito por volta das 17h30 (19h30 em Brasília) na cidade de Miramar, a cerca de 40 km da joalheria.

Quatro pessoas morreram na avenida onde os policiais efetuaram os disparos, diante de câmeras de televisão que transmitiram tudo ao vivo de helicópteros. As vítimas são os dois suspeitos, o motorista do caminhão e um pedestre, de acordo com o agente do FBI George Piro.

As informações não foram confirmadas pela polícia local, que se limitou a dizer que nenhum policial foi morto durante a operação.

Testemunhas escreveram mensagens indignadas nas redes sociais em razão do risco dos disparos dos agentes para as pessoas que estavam presas no engarrafamento. Dos três feridos, um foi levado a um hospital próximo e os outros dois já foram liberados pelas equipes médicas enviadas ao local.

(Com Estadão Conteúdo)