Assaltante foge de presídio na França em helicóptero

Redoine Faïd, um criminoso que chegou a ser classificado por jornais da França como o “inimigo público número 1” do país, fugiu neste domingo da penitenciária de Réau, ao sul de Paris, em um helicóptero. Ele já havia escapado da prisão de Lille-Séquedin, no norte do país, em 2013.

O Ministério de Justiça francês informou hoje, em comunicado, que homens armados a bordo da aeronave desceram no pátio do presídio enquanto o criminoso estava na sala de visitas. A fuga durou “poucos minutos”, segundo a nota, sem reféns ou feridos.

A emissora de rádio France Info informou que o grupo era composto por três homens com armamento pesado. O helicóptero foi encontrado incendiado entre os aeroportos de Le Bourget e de Charles de Gaulle, em Paris, e os ocupantes continuaram a fuga em um carro, ainda de acordo com a rádio.

Faïd, de 46 anos, foi condenado há menos de três meses a 25 anos de prisão por ter organizado um assalto a um furgão blindado que terminou com a morte de um policial em 2010, em Val-de-Marne, nos arredores da capital francesa. Ainda naquele ano, o criminoso publicou o Braqueur, no qual contava seu passado criminal e dizia que tinha deixado as atividades ilegais.

Em 2017, Redoine Faïd foi sentenciado a dez anos de prisão por ter fugido da penitenciária em 13 de abril de 2013. Naquela ocasião, ele utilizou explosivos e fez funcionários reféns. A fuga levou a França a fazer um pedido internacional de busca de prisão devido à suspeita de que tivesse fugido para algum país vizinho. Seis semanas depois, no entanto, ele acabou detido de madrugada em um hotel da região de Paris.

