“Às vezes tuíto na cama”, revela Trump a canal britânico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que conquistou muitos seguidores nas redes sociais com suas postagens polêmicas, disse que às vezes tuíta enquanto está na cama, embora ocasionalmente permita que outras pessoas publiquem suas palavras.

Trump usa o Twitter de forma frequente para anunciar políticas, atacar adversários e entrar em atrito com países, como a Coreia do Norte, em relação a assuntos globais. Até esta segunda-feira a conta @realDonaldTrump tinha 47,3 milhões de seguidores.

Em uma entrevista concedida ao canal britânico ITV, ele pareceu gostar do grande impacto de suas publicações no Twitter, afirmando que precisa das redes sociais para se comunicar diretamente com os eleitores na era do que chamou de ‘notícias falsas” (fake news).

“Se não tiver essa forma de comunicação, não consigo me defender”, disse Trump na entrevista transmitida no último domingo. “Sou alvo de muitas notícias falsas, muitas notícias que são muito falsas ou forjadas”.

É uma situação louca, disse o presidente, que muitas pessoas no mundo esperem por seus tuítes. Normalmente ele mesmo os escreve, às vezes na cama.

Quando indagado se estava na cama com o telefone na mão, imaginando como mexer com as pessoas, Trump respondeu: “Bem, talvez às vezes na cama, talvez às vezes no café da manhã ou no almoço ou sei lá quando, mas geralmente durante o início da manhã, ou durante a noite consigo fazer mil coisas, mas estou muito ocupado durante o dia, as horas são muito longas. Sou ocupado”.

“Às vezes dito algo muito rapidamente e dou para alguém da minha equipe publicar”, contou.

Respondendo às perguntas do jornalista Piers Morgan, Trump também falou sobre aquecimento global, afirmando que o termo “não tem funcionado muito bem, pois tem estado muito frio em vários lugares”. O presidente também pediu desculpas pelos tuítes anti-islâmicos que compartilhou de um grupo de extrema-direita britânico em novembro.

Quando perguntado se come hambúrgueres e bebe refrigerante, Trump, de 71 anos, disse: “Como boa comida, inclusive de alguns dos melhores chefs do mundo, como comida saudável, e também como esse tipo de comida às vezes. Na verdade acho que como bastante bem”.

Trump disse ser muito popular no Reino Unido. Alguns políticos britânicos têm defendido que o líder norte-americano não visite o país, e 1,86 milhão de pessoas assinaram um petição pedindo que ele seja proibido de entrar em território britânico.

“Recebo muita correspondência de fãs do seu país, eles amam minha abordagem de segurança, amam o que estou dizendo sobre muitas coisas diferentes”, afirmou.

Pressionado para falar sobre como algumas mulheres se opõem a ele, Trump disse que as apoia e que muitas entendem isso, e ainda que as mulheres em particular gostam de sua defesa de militares fortes por quererem se sentir seguras em casa.

(Com Reuters)