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Às vésperas de eleição, pesquisa aponta boa notícia para Trump

Eleitores vão às urnas em novembro para escolher representantes no Congresso

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 12h47
O presidente dos EUA, Donald Trump.
O presidente dos EUA, Donald Trump.  (Richard Heathcote/Getty Images)
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Às vésperas de eleição, pesquisa aponta boa notícia para Trump Priorizar nos meus resultados Google

O índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu em relação ao seu nível mais baixo já registrado, segundo uma pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada nesta segunda-feira, 14. Apesar da boa notícia de uma leve recuperação, o levantamento indica dificuldades para os republicanos às vésperas das eleições de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro. 

Trump registou uma aprovação de 35%, um aumento em relação aos 33% registrados em uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada entre 28 e 31 de agosto, o nível mais baixo de sua carreira política. Sua popularidade vem sofrendo desgaste desde o início da guerra no Irã, em fevereiro, que afetou o fornecimento de petróleo, elevando os preços dos combustíveis a níveis próximos de recordes.

A pesquisa também mostrou forte resistência à promessa do mandatário de pagar US$ 5 mil (cerca de R$ 25 mil) a cada cidadão americano adulto caso os republicanos conservem a maioria nas duas casas do Congresso (a Câmara dos Representantes e o Senado) nas eleições de novembro. A proposta foi rejeitada por 63% dos entrevistados, incluindo quatro em cada dez republicanos e nove em cada dez democratas.

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+ Trump diz que consegue arcar ‘facilmente’ com promessa de US$ 5 mil a cada americano

Vantagem democrata

No cenário eleitoral, 44% disseram que votariam em candidatos democratas nas midterms, contra 37% em republicanos. A diferença de sete pontos é a maior desde que Trump voltou à Casa Branca, em janeiro de 2025.

Os democratas também passaram à frente na avaliação sobre quem administra melhor a economia, por 38% a 37%, a primeira vantagem do partido nesse quesito em cerca de uma década.

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O levantamento coletou a opinião de 1.143 americanos nos dias seguintes à primeira convenção de meio de mandato do Partido Republicano, apelidada de “Trumpapalooza”, realizada na semana passada. Segundo a Reuters/Ipsos, a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Desiludidos

Os dados mostram que os americanos estão decepcionados, em particular, com a gestão da economia. Trump fez campanha com a promessa de manter a inflação sob controle e evitar guerras prolongadas, mas o conflito no Oriente Médio se estendeu por mais tempo do que o previsto por seu governo e efetivamente paralisou um quinto do comércio global de petróleo com o fechamento do Estreito de Ormuz.

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Nos Estados Unidos, a população sentiu o baque no bolso com a disparada da gasolina (mais de 40%), que incidiu sobre os preços de outros insumos (em especial, alimentos). Em junho, a Moody’s Analytics estimou que a guerra custou aos americanos cerca de US$ 1.000 por domicílio desde o início do conflito, em fevereiro.

Em um comício político em Nova York no mês passado, Trump declarou que pagar “um pouquinho a mais pela gasolina” vale o custo de garantir que “um país muito maligno” não possua uma arma nuclear — o programa de enriquecimento de urânio dos aiatolás encabeça o rol de justificativas de Washington e Israel para iniciar a guerra.

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