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Às vésperas de eleição, Netanyahu exalta apoio de Trump e sugere retomar guerra com Irã

Premiê usa ameaça iraniana para mobilizar eleitores, enquanto pesquisas apontam que ele pode perder cadeiras no parlamento

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 12h56 | Atualizado em 26 out 2026, 13h13
US President Donald Trump (L) whispers to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Israeli parliament, the Knesset, in Jerusalem on October 13, 2025. Hamas handed over the 20 surviving Israeli hostages on October 13 under a ceasefire agreement, as the US president and other world leaders geared up for a summit on Gaza. The releases are part of a ceasefire agreement brokered by the US president, with Israel due in return to free nearly 2,000 detainees held in its jails in exchange. (Photo by Evan Vucci / POOL / AFP)
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (dir.), abraça o presidente dos EUA, Donald Trump, no parlamento de Israel, o Knesset. 13/10/2025 - (Evan Vucci/AFP)
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Às vésperas de eleição, Netanyahu exalta apoio de Trump e sugere retomar guerra com Irã Priorize VEJA no Google

Às vésperas da eleição parlamentar que pode mudar o governo de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu exaltou o apoio que tem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sugeriu que os ataques contra o Irã podem ser retomados. Em pronunciamento na televisão no domingo, 25, ele afirmou que o americano está disposto a eliminar a ameaça iraniana e pediu votos para permanecer no cargo. Apesar de atritos recentes com o líder israelense, o republicano também fez campanha pelo aliado e defendeu que os dois “terminem o trabalho” iniciado com a ofensiva em fevereiro.

“O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trouxe consigo uma amizade que nunca existiu antes entre um primeiro-ministro israelense e um presidente americano. E é duvidoso que algum dia tenhamos outro presidente tão amigável”, disse Netanyahu em pronunciamento televisionado no domingo, 25. “Ele ainda tem mais dois anos de mandato e pede que vocês votem em mim. ”

No mesmo dia, Trump publicou uma mensagem nas redes sociais em apoio ao israelense. “Votem em Bibi Netanyahu para primeiro-ministro, temos que terminar o trabalho que começamos! ”, escreveu. Os dois países lançaram ataques contra o Irã em fevereiro, mas os principais combates foram suspensos meses depois, após negociações de cessar-fogo conduzidas sem a participação de Israel.

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Guerra ao Irã

Netanyahu afirmou que Trump está disposto a adotar medidas para eliminar a ameaça iraniana, mas vinculou essa possibilidade à sua permanência no poder. “Eu já instruí o Mossad e as Forças de Defesa de Israel a derrubarem esse regime, porque essa é a única maneira de acabar com essa ameaça”, declarou, em referência ao serviço de inteligência e às Forças Armadas israelenses.

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Questionada sobre as declarações do premiê, a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, afirmou que, segundo Trump, o Irã enfrenta dificuldades econômicas e militares. Ela acrescentou que o bloqueio americano permaneceria em vigor e que o petróleo continuava fluindo em volumes recordes pelo Estreito de Ormuz. Em resposta enviada por e-mail, Kelly também declarou que os Estados Unidos não atacariam o Irã antes das eleições legislativas americanas de 3 de novembro.

Votação decisiva

A eleição de terça-feira será a primeira em Israel desde os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadearam a guerra na Faixa de Gaza e uma série de confrontos em outras frentes. A votação representa uma oportunidade para os eleitores avaliarem a resposta do governo à pior falha de segurança do país em décadas e as consequências dos conflitos que se seguiram.

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As pesquisas indicam que o Likud, partido de Netanyahu, pode perder cadeiras no Parlamento, colocando em risco a maioria da coalizão formada por forças de direita, ultradireita e partidos ultraortodoxos. Ainda assim, a oposição enfrenta dificuldades para reunir apoio suficiente para afastar o premiê, que ocupa o cargo há mais tempo do que qualquer outro líder na história de Israel.

O principal adversário de Netanyahu, Gadi Eisenkot, ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e representante do centro político, também elogiou Trump, a quem chamou de “um verdadeiro amigo de Israel”. Em publicação nas redes sociais, afirmou confiar que o presidente americano trabalhará em cooperação com qualquer liderança escolhida pelos israelenses.

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