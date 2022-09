Às vésperas de Assembleia Geral, brasileiro Kobra inaugura mural na ONU

Conhecido por gigantescos murais coloridos, o artista brasileiro Eduardo Kobra irá inaugurar na próxima sexta-feira, 16, uma obra na sede das Nações Unidas, em Nova York. A obra de 336 metros quadrados tem como objetivo celebrar a sustentabilidade, pauta importante a ser discutida na semana de alto nível da Assembleia Geral, que começa em 20 de setembro.

À ONU News, agência de notícias da organização, Kobra explicou que a obra, que conta com um homem e uma criança, além do planeta Terra no meio, representa um pai que presenteia o mundo à filha. O mural também tem objetivo de trazer uma reflexão sobre o legado do meio ambiente para as futuras gerações.

“O futuro já começou e a responsabilidade é de todos nós. Então eu coloquei aqui um brasileiro, um brasileiro comum como qualquer outro, justamente fazendo essa ação, mostrando que a responsabilidade de cuidar do planeta e de todos nós”, disse à ONU News. “E lá no epicentro, na América Latina, eu coloquei ali justamente por conta do cuidado que nós temos com a nossa querida floresta Amazônica”.

+ Impactos climáticos alcançaram ‘níveis imprevistos de destruição’, diz ONU

Às vésperas da Assembleia Geral das Nações Unidas, evento que reúne as principais lideranças do mundo e no qual, tradicionalmente, o Brasil faz o discurso de abertura, Kobra disse que, junto de sua equipe, chegou a passar madrugadas em claro para finalizar a obra.

“Estamos trabalhando até cinco da manhã, pegamos dois ou três dias de chuva. O processo inteiro de pintura, que está levando uma semana, levaria mais tempo, mas estamos trabalhando para ser mais rápido”, afirmou.

Entre os dias 7 e 9 de setembro, outras 11 pinturas do brasileiro foram exibidas na entrada dos delegados na sede da ONU. A exposição foi feita a convite da Missão do Brasil da ONU para a celebração do bicentenário da independência do país.

Só em Nova York, Kobra tem 20 obras espalhadas por muros da cidade. O portfólio dele, no entanto, é bem mais vasto, com mais de 3.000 obras colorindo ruas do mundo todo, indo de São Paulo e Rio de Janeiro a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.